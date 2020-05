Lo de Bartlett pudo no ser ilegal, pero fue inmoral y debe irse

El pasado viernes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que reveló la compra de 20 ventiladores artificiales por parte del IMSS a precio unitario de 1.5 millones de pesos; el beneficiario, ni más ni menos que el hijo del titular de la CFE Manuel Bartlett.



Pronto llegó a respuesta por parte del IMSS, misma que alegó que la compra fue a precio de mercado y que la propuesta garantizó la disponibilidad de los mismos (recién se canceló la compra a Baldemar Pérez Ríos por 2,500 de estas unidades derivado de que no las entregó a tiempo.



MCCI reveló que hubo respiradores que se compraron desde 860 mil pesos.

Lo que no dijo fue que dicha compra correspondió a un mes antes y que en el tiempo en el que se compraron los de Bartlett, la licitación SSCDMX-DGAF-051-2020 contiene la adquisición de 143 ventiladores en cerca de 2.7 millones de pesos cada uno, es decir, mucho más costosos de los del hijo de Bartlett y que por tanto, estaban a precio de mercado.



La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que atraería el caso pero con el mero argumento anterior, sabemos que no pasará nada, corriendo el riesgo la Secretaría, de quedar como cualquier dependencia contra la corrupción titulada por algún prianista.



Sí, la adjudicación (que hoy sabemos evaluó a más de 13 competidores) fue legal… pero también es inmoral-



Hace unos meses una reportera que colabora con Loret de Mola publicó una investigación en la que se dijo que Bartlett ostentaba 25 propiedades mediante prestanombres. Si bien careció de rigor y le adjudicó propiedades de otras personas, obtenidas hace décadas y fuera de la Función Pública, algo hay de cierto en esa investigación: Bartlett no es alguien que necesita de dinero, es más, como parte de un Código de Ética debe renunciar a que no sólo él sino cualquier familiar suyo obtenga beneficios mientras éste sea funcionario o caerá en conflicto de intereses.



Por cierto, la investigación de MCCI omitió decir que el responsable de la compra de ventiladores tiene por nombre Salvador Cháidez Hernández, titular de la coordinación de abastecimiento y equipo del IMSS, que es militante del PAN Durango desde 2008 (el PAN no tiene muchos afiliados y los pocos son tomadores de decisiones en el partido) y sus familiares están afiliados al PRI.



Nada de malo tiene ser afiliado a un partido político, pero sí revela que hay una red de corrupción al interior del organismo con la que el hijo de Bartlett sí pudo beneficiarse.



Atizos



La 4T debe iniciar acciones antes de que pierda credibilidad, pues de lo que sí es responsable Bartlett es que más del 75% de los 10 mil vehículos que arrenda la CFE beneficiarán a la empresa Arrendomóvil, de Juan Antonio Hernández, quien es amigo cercano del senador plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong, además que es también propietario de Grupo Autofin, del que el Subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta, fue su representante Legal.



Así, la guillotina de Bartlett debe alcanzar también a Peralta, quienes parece que se sienten “cómodos” de negociar con el PRIAN.