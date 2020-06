Lo esperado desde el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador, sus enemigos políticos líderes del PAN, y PRI, han estado esperando la oportunidad hacer del dominio público su descontento contra, AMLO, y alfín decidieron protestar públicamente, utilizando sus lujosos vehículos de reciente modelo, conducidos por junior que seguramente sus padres los obtuvieron, por haber ocupado algún puesto político durante el gobierno saliente de Peña Nieto, con dinero robado al contribuyente. ’Dicen que el pueblo jodido jamás será vencido’, ’El pueblo de México tiene sed de justicia social, y de ley, y aplicarla en gobernantes, anteriores a, AMLO, para obligarlos a rendir cuentas a los mexicanos, tomando en cuenta que después de haber cumplido con su mandato viven como reyes, tal es el caso de E. Peña Nieto, y su ex, esposa Angélica Rivera, mejor conocida como la Gaviota, que presume vivir en lujosa residencia, cuando antes vivía pobremente con el ’también miembro de la farándula el ’güero Castro’ : que espera AMLO, para llamar a cuentas a la gaviota, que dicen al abandonar la residencia de los Pinos cargo hasta con los cubiertos…La exhibición que dieron los supuestos inconformes de cómo viene gobernado AMLO, la sociedad la tomo como verdadera ridiculez, pobladores no cayeron en el juego, al contrario se divirtieron.



Gobernantes federales, que antecedieron a AMLO, jamás cobraron impuestos a propietarios de las grandes empresas, de que argucias se valieron para eludir por décadas al SAT. ¿? se rumora los tenían a cuota fija, (algo así como un entre o mordida, mensual para el jefe del ejecutivo en turno), y así los magnates empresarios de origen extranjero, y nacional, no pagaban impuestos, y ninguna autoridad se los exigía. Pero llegó al poder AMLO, y, la situación ha cambiado, todo empresario del nivel que sea, debe cubrir su contribución con el SAT, o se procede en su contra conforme lo estipula la ley, sentencia AMLO…Ante tal dictamen, ya algunas de las grandes empresas, pagaron gran paquete de millones de pesos al SAT. aun muchas se revelan, entre estas, las administradas por Ricardo Salinas Pliego. T-V. Azteca, Electra, y Soriana, entre otros, que siguen su ejemplo de burlar al SAT, propietarios de grandes consorcios comerciales, e informativos se han unido a la bola de riquillos que manejando sus lujosos autos demanda la renuncia de AMLO… bueno ’los ricos también lloran’.



¿Dominarán al gran virus de la muerte?, tropas del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, entre otras, supuestas fuerzas policiales, eso esperamos, porque la situación esta un tanto dudosa, tomando en cuenta que, de acuerdo a los hechos sangrientos de manera cotidiana, se cometen con impunidad, desde el asalto a pasajeros de transporte colectivo, a personas fuera de institución bancaria, atracos a vehículos de carga en carreteras, secuestros robo de autos, en fin: ilícitos en su mayoría los delincuentes actúan impunemente, el colmo los malhechores se han dado el lujo de secuestrar agentes de la ley, liberando unos con vida, y otros asesinados. Es lamentable… pero barones del Crimen organizado, han rebasado a los inteligentes jefes de seguridad nacional.



Luís Fernando Vilchis, alcalde del municipio de Ecatepec, es denunciado de represor y ladrón por funcionarios de su propio cabildo. Agregado a esto ponen al descubierto todas las tranzas de los jefes policiacos municipales, encabezados por Esail López Garay, y Salvador Sánchez Cruz, quienes exigen a la tropa grandes cantidades de dinero por turno de no cumplir los policías con él entre económico, son arrestados, y/o dados de baja, cuota mínima por elemento es de 1,500 pesos. Ascensos hasta en cinco mil pesos. Denunciantes que solicitaron se oculte su identidad, demandan la intervención del jefe de gobierno federal. AMLO, tomando en cuenta que Alfredo del Mazo gobernador del Estado de México, a pesar de estar informado de lo aquí denunciado, no ha puesto interés en solucionar lo manifestado por guardianes del orden: es posible porque algo similar se ha denunciado, sucede en la corporación de policía Estado de México ’dirigida por Maribel Cervantes Guerrero.



En el Municipio de Chalco, ’gobernado’ por Miguel Gutiérrez, les vale poco menos que un cacahuate, el Coronavirus, la sana distancia, y el quédate en casa, pues a Cliserio Hernández Moreno, (heredero de destacados políticos que gobernaron Chalco), le despertó la ambición, valiéndole la PANDEMIA, estableció un palenque en la población de Ayotzingo, organizando espectaculares peleas de gallos…y, las autoridades federales y estatales, acaso están coludida$$$$.



A, la calle con todo y su fauna nociva, así echaron del Senado, a los pocos ’mantenidos, por la ubre presupuestal’, abanderados por el PRD, y Encuentro Social, PES. Por no cumplir con la presencia de parlamentaria, cada partido político debe tener como como mínimo cinco congresistas, y como no cumplen los despidieron con un ’que a La los proteja’.



Nada bien la viene pasando, Olga Medina Serrano, alcaldesa del municipio; Reyes la Paz, ya les asesinaron a dos de sus regidores, bloqueos de carretera, protestas masivas, entre otras muchas inconformidades, se la están armando cientos de ciudadanos, inconformes por su forma de gobernar la morenista, quien no entiende razones, y su palabra es ley.



Ha, Valle de Chalco Solidaridad, ya se le conoce como ’Valle de la Muerte’, será por la serie de defunciones a causa del Coronavirus, esto tiene preocupado, al alcalde Armando García Méndez, quien, para combatir la hambruna entre la población, personal del ayuntamiento viene entregando a domicilio, paquetes alimentarios, bien por la acción, malo por la faena de sus esbirros, estos al entregar la despensa, solicitan al beneficiado una copia de su credencial del INE. O sea ’Ron Armando no da brinco sin guarache’.



(Amables lectores, agradezco infinitamente, su buen deseo para mi persona que hicieron llegar a través del Facebook, y vía Cel. al enterarse de mi estado de salud, si estuve preocupado pues pensé que ya se me había pegado ese gacho bicho, que a tanta gente se ha llevado, ’pensé será posible que me toque seguir a mis camaradas, bueno que sea lo que Dios disponga’, y afortunadamente dispuso que siga, siendo causa de dolor de cabeza de algunos políticos, no estoy al cien, pero…aquí estoy a sus órdenes, gracias por sus mensajes de afecto, Dios les bendiga).