Lo fundamental es aliarse con el pueblo: Carlos Reyes Torres

*Secuestro, al nivel más bajo en los últimos diez años: FGE



Con el reconocimiento de que el PRD es un partido nuevo, Carlos Reyes, aplaude la decisión de la dirigencia de no seguir cometiendo los errores del pasado.

En un desayuno conferencia, quien busca la candidatura a gobernador por el sol azteca, señaló que su partido no le apuesta a la confrontación y que la selección de su candidato será armónico.

El aspirante y exdiputado local, estuvo acompañado del diputado federal Raymundo García Gutiérrez, líder estatal de la expresión política Democracia Social, quien es uno de los más destacados impulsores de la candidatura de Carlos Reyes.

Señaló tener confianza de que la dirigencia estatal procesará correctamente la elección del candidato, de igual manera como eligieron a la estructura directiva.

’Estoy plenamente convencido de que se tomará la mejor decisión de elegir a la encuestadora que medirá el posicionamiento de los aspirantes’, expresó, y adelantó que respetará su resultado.

El también expresidente municipal de la Unión insistió, como lo ha venido haciendo reiteradamente, que no busca una alianza con el PRI y con Morena; sin embargo, se mantiene abierto a unirse con otros partidos políticos.

Para él, lo fundamental es la alianza con el pueblo, ’quien sabe las necesidades que deben atenderse desde el gobierno.’

Reconoció que su partido ha sabido ser alternativa de gobierno en el estado y en los municipios, pero que no han podido aprovechar todas las riquezas naturales existentes en el estado para dinamizar ese crecimiento que permita abatir la pobreza ancestral.

Es por ello que justifica la elaboración de un plan de gobierno, documento que lleva más de un año integrarlo con el sentir de la ciudadanía y el sentir de los diferentes sectores de la sociedad.

De esas consultas obtuvo que la gente está muy preocupada por las consecuencias del coronavirus, y que a la población le interesa que haya buenos gobernantes, que busquen resolver los problemas mediante una planeación estratégica que los lleve a crecer y no a depender.

Porque no es suficiente que la gente reciba apoyos en despensa o económicas, pues con ello no resuelve el asunto, y para ello es necesario que el estado se trasforme de fondo.

Por esa situación la población demanda buenos gobernantes, entendidos como aquellos que tengan un plan estratégico que atienda educación, salud, infraestructura; pero que sobre todo que se coordine con los otros niveles de gobierno, porque a la población no le gusta ver que los gobiernos se peleen.

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, A CARGO DE JORGE ZURIEL DE LOS SANTOS, además de seguir deteniendo y mandando a prisión a varios violadores sexuales, también da buenos resultados en materia de secuestro.

Gracias al trabajo permanente de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro, Guerrero registra su nivel más bajo en este delito durante los últimos 10 años.

Quizá suene fácil, pero sin duda esto es resultado de la coordinación de un buen equipo de trabajo del gobernador Héctor Astudillo Flores, y de la FGE a cargo de su titular Jorge Zuriel de los Santos.

Derivado de la estrategia de seguridad implementada en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz que encabeza el gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro, señala que el delito de secuestro en Guerrero tiene su nivel más bajo en 2020, en comparación con los últimos diez años en Guerrero.

Esto es algo que algunas Asociaciones Civiles y ONG´s han reconocido durante el año pasado y en lo que va del actual, pero vale la pena destacar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registra en Guerrero el número más bajo en carpetas de investigación iniciadas, ya que en 2015 fueron 81 y en lo que va de 2020 son 14 carpetas, lo que muestra una reducción del 83 por ciento.

De acuerdo a los datos ofrecidos por esa instancia federal, mientras que en el 2015 se registraron 110 víctimas de este delito, de enero al mes de agosto del 2020 van 15, es decir, una disminución del 86 por ciento.

Hay que mencionar que, sin duda, lo ideal sería registrar cero secuestros, pero que se tenga una reducción del 86 por ciento, representa un éxito.

Claro que este resultado es producto del esfuerzo sostenido del equipo que encabeza el gobernador Astudillo Flores y el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos.

Se espera pues que la Fiscalía siga ofreciendo a la población más éxitos en sus acciones, y como lo hace su titular, siempre con una actitud discreta y prudente, pero comprometido con el cumplimiento de su responsabilidad de combatir el delito en todas sus formas.