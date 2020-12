Lo más visto en 2020 | Lady COVID, el lamentable video de un escándalo en un avión que da pena ajena por todos los que ahí salen

Ya pasaron cinco meses desde que se implementó en el país la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia para que los estragos de la pandemia de COVID-19 fueran menores, desde entonces los mensajes sobre las medidas de protección se han repetido muchas veces, pero parece que algunas personas, como la bautizada Lady COVID, no las han comprendido.



En redes sociales se difundió un video donde se puede ver cómo una mujer discute con varios pasajeros de un avión de Viva Aerobus, que iba de Cancún a Monterrey, porque al abordarlo se quitó el cubrebocas.



En uno de los clips, difundido por el usuario de Facebook Andi Coltman, cuya duración es de 13 minutos, se puede ver cómo los pasajeros comienzan aplaudir y cantar a la mujer ’¡Qué le vaya bien!’.



Acto seguido, ella se para y comienza a bailar, pero luego alega, ’Les voy a decir algo, los que estamos aquí es porque nos vale el COVID, a todos nos vale verga el COVID, ¿estamos de acuerdo?, ¿por qué me juzgan a mí?’.



Entonces una de las pasajeras le pide que respete a todas las personas porque tienen prisa. La mujer se comienza poner más agresiva, y luego se escucha que otra persona le grita, ’¡Estás haciendo el ridículo, madura ya!’.



Después llegan varios hombres, que parecen ser de la aerolínea, pero la llamada Lady COVID comienza pelear con su compañera de asiento con la que se manotea. Los minutos pasan hasta que, parece, que los hombres logran convencerla de bajarse.



’Deme tiempo, deme tiempo, ando borracha’, dice la mujer ante las insistencias de que se apresure a desalojar la aeronave.



Finalmente es acompañada hasta la salida de avión y los pasajeros aplauden. Viva Aerobus no se ha pronunciado respecto lo ocurrido.



En redes las críticas no se centraron solo en Lady COVID, también en los demás pasajeros y la aerolínea, porque, como se puede ver en las imágenes, el avión va completamente lleno.



Por ejemplo, la usuaria @Marianna_Tello mencionó, ’Lamentable ver esto, no sé qué está peor, si la señora haciendo el show, la cantidad de personas en el avión sin sana distancia y cubre bocas mal puestos o bien sin cubrebocas puestos o la aerolínea Viva Aerobus permitiendo estas mamadas’.



Rodrigo Neria Cano

Rodrigo Neria Cano

mar., 29 de diciembre de 2020 9:42 a. m. CST·3 min de lectura

Este artículo lo publicamos en Yahoo en Español en agosto de 2020 cuando la historia se hizo viral en las redes sociales y fue publicada por otros medios internacionales. La mostramos de nuevo a nuestros usuarios porque fue una de las historias más vistas y comentadas en nuestro sitio en todo el 2020.



Foto: Facevook vía Andi Coltman.

Foto: Facevook vía Andi Coltman.

Esta bien a la morra le vale verga pero a todos los que van en ese avión también weyyy, esta hasta el rifle y son turistas tf?????? #LadyCovid #Covidiotas

pic.twitter.com/053txpdH1f



— Lluvia (@IIuvi4) August 3, 2020



También @titanpolanco escribió sobre la misma línea, ’Tengo dudas sobre Lady COVID: 1. ¿Por qué los aviones no reservan lugares para sana distancia entre pasajeros? 2. ¿Con esa boquita comen todos? 3. ¿Se agarraron a guamazos? Todos los videos se cortan ahí. 4. ¿Cuál será el número telefónico de Lady COVID?’.