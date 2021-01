Lo mejor es que Félix no sea candidato: secretaria general de Morena

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 13 de enero de 2021.- La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, consideró que lo mejor es que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien está acusado de violación, no sea el candidato de ese partido a la gubernatura de Guerrero.



’Si a mí me preguntas en lo personal como militante, como secretaria general del partido, como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, me parece que como un acto de congruencia y hasta no saber más detalles, lo mejor es que tomemos una decisión y que Félix no sea candidato’, sentenció en entrevista para Así las Cosas, con los periodistas Gabriela Warkentin y Javier Risco.



Sin embargo, la dirigente señaló que esta decisión no depende solamente de ella y recordó que ya se discute al interior del instituto político que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ’para no tener un posible violentador como candidato’.



Asimismo aclaró que el ex alcalde de Acapulco todavía no es formalmente candidato. ’(Félix) ganó nuestra encuesta, está al interior de nuestro proceso interno ya como posible candidato, pero no hemos registrado su candidatura, nos tocará decidir lo más pronto posible y ojalá las distintas voces que necesitamos dar un mensaje contundente en contra de la violencia hacia las mujeres, sean las voces que ganen al interior del partido’, concluyó.