He aquí algunos anuncios comerciales que los saltillenses de hace ocho o nueve décadas podían leer en periódicos y revistas de nuestra ciudad:



’…Sastrería y Club de Trajes ‘Arte y Capricho’. David de la Peña. Juárez Pte. 33, Tel. 820. Departamento Sanitario de Planchado a Vapor, Anexo. Método Americano que Desinfecta, Esteriliza y Refresca la Ropa…’.



’… Restaurant ‘América’. Atendido por Juan Sánchez y un experto cocinero. Edificio Hotel ‘América’, calle Manuel Acuña. Se reciben abonados. Precios módicos. Servicio día y noche…’.



’… Saltillo Motor Co. Aldama 52, apartado 121. Distribuidores de General Motor Export Co., de New York. Pontiac. Chevrolet. Oakland. Economía. Potencia. Calidad…’.



’…Yockey (sic) Club. Cantina. Antonio Elizondo. Ocampo Núm. 5, Saltillo, Coah…’.



’… Para Artículos de Esport (otra vez sic), Casa ‘Ramírez’. Aldama 3, Apdo. 169…’.



’… Hotel de Coahuila. De lo mejor en la República. Baños de tina, regadera y ruso. Peluquería. Elevador eléctrico. Plan Europeo y Americano. Restaurant y Cantina de primer orden. 30 cuartos con baño. Todas las habitaciones con servicio de agua caliente y fría. 20% de descuento para los agentes viajeros. El mejor clima de México. Pedro Quintanilla…’.



’…The Mazapil Copper Co. Ltd.- Allende Sur Núm. 16. Departamento Mercantil. Almacenistas de Abarrotes del País y Extranjeros. Ventas de por Mayor y al Detalle. Tel. Núm. 274…’.



No tienen quizá estos anuncios la sabrosa donosura de otros que aquí mismo he recogido. Helos aquí:



’Vendo piano a dos mil pesos. Lo menos lo menos mil’.



’Tacos de cabrito: 25 centavos. Tacos de cabra: 50 centavos. También hay tacos de a peso…’.



Tampoco tienen esos anuncios, posiblemente, el entrañable tono de los que se veían en las ventanas saltilleras, representados todos por el letrero que en una casa llegué a ver hace años y que tuve la curiosidad de copiar al pie de la letra: ’Aplícanse inyecciones. Hácese trutrú. Hospital de medias. Véndese cajeta de perón y membrillo y quesos frescos de vaca. Se dan asistencias. No admitimos propaganda protestante. Que viva por siempre la Santísima Virgen María’. Todo en un solo letrero.



Sí tienen aquellos anuncios, sin embargo, la virtud de decirnos algo acerca de la vida en el Saltillo de aquella época. La zapatería ’La Valenciana’, por ejemplo, en 1926 se anunciaba así:



’El baile es un deporte sano cuando el calzado no le molesta. Compre sus zapatos en La Valenciana’.