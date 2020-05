Lo nuevo en las apps de videollamadas

En la guerra de las videollamadas no todo está dicho. Hasta antes de la pandemia por Covid-19 Zoom había logrado posicionarse en un nicho de personas que quería comunicarse por videoconferencias de vez en cuando. Si bien había otras soluciones como el mismo Skype o Google Hangouts, lo cierto es que los desarrolladores no parecían tener especial interés en el tema. Hasta que llegó la pandemia y el mundo cambió.



Mark Zuckerberg no se quedó de brazos cruzados, y para finales de abril de este 2020 anunció el lanzamiento de Messenger Rooms, aplicación a través de la cual se pueden hacer videoconferencias con hasta 50 personas.



En esta estrategia de Zuckerberg y sus diversas plataformas, WhatsApp también levantó la mando al permitir videollamadas entre 8 personas. La nueva información que está surgiendo aseguran que antes de que podamos salir con normalidad a la calle esta plataforma de mensajería instantánea ampliará su servicio para permitir la reunión de 50 integrantes a la vez.



De Zoom ya nadie se acuerda. Y parece que la empresa que diseñó el servicio Zoom Video Communications poco podrá hacer ante el embate feroz de Google y Facebook, que buscarán quedarse con los usuario cautivos de la ’nueva normalidad’, quienes podrían seguir dependiente en buena medida de este tipo de servicio para continuar con su trabajo o estar en contacto con familiares y amigos a la distancia.



¿Tú qué plataforma prefieres para tus videollamadas?