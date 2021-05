Ministro de la Corte destrabará nudo constitucional

Jurisprudencia en 2004 pondría en desventaja al Congreso de Tamaulipas

Horizonte sombrío a corto y mediano plazo



PUES resulta que durante la sesión ordinaria del Congreso Local celebrada ayer jueves, no fue tema de la orden del día la notificación formal de la Cámara de Diputados sobre la procedencia de desafuero del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, luego de la entrega-recepción del documento el pasado lunes.



A pesar de que la legislatura tamaulipeca se encuentra en sesión permanente ’para lo que se ofrezca’, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) GERARDO PEÑA FLORES fue claro al afirmar que Tamaulipas tiene gobernador; que la elección de un gobernador sustituto está fuera de agenda; que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional y que están en espera de la resolución; y que el desafuero de la Cámara de Diputados no fue homologado por el Congreso Local.



Como es evidente, la interpretación distinta del artículo 111 Constitucional que indica que luego de una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados será el Congreso Local el que va a decidir ’lo que corresponda’. La pregunta obligada y lógica es ¿qué le corresponde?



¿Le corresponde decidir la suerte del gobernador o le corresponde nombrar un mandatario sustituto? Tal nudo del articulado constitucional será destrabado en las próximas horas por el ministro JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ.



La laguna derivada de una interpretación distinta coloca en contexto si la decisión del Congreso local de un Estado Libre y Soberano está por encima de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



Al respecto, existe tesis de Jurisprudencia dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2004 que precisa ’los actos dictados durante un procedimiento de declaración de procedencia son inatacables mediante juicio de garantías’, lo que sería aplicable a las controversias constitucionales.



Mientras tanto, con todo y que el pastor congresal GERARDO PEÑA FLORES asegura que Tamaulipas tiene gobernador, lo cierto es que, extrañamente, el Jefe del Ejecutivo Estatal no aparece en público, contrastando con la intensa actividad desplegada hasta antes del 30 de abril, fecha en que la Cámara de Diputados le retiró el fuero procesal penal.



Ha trascendido que el Centro Nacional de Inteligencia bajo la tutela del General AUDOMARO MARTÍNEZ ZAPATA mantiene vigilancia especial de los movimientos de GARCÍA CABEZA DE VACA, registrando estancias en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y Mission, Texas. También, que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara solicitud de orden de aprehensión en contra del mandatario tamaulipeco por el delito de defraudación fiscal equiparada.



La medición de fuerza entre la Cámara de Diputados y el Congreso de Tamaulipas, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación como árbitro central, es una situación atípica que coloca a dos contendientes con extremada diferencia de peso, en esquinas contrarias. Si gana el evidente favorito sería lo natural y lógico; en cambio, quien se lleva las dianas es el rival de menor peso, el resultado del match lo catapultaría a escenarios mayores.



Desafortunadamente, el horizonte no podría ser más sombrío para el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. Aún en el supuesto de que la SCJN avale la Constitución de Tamaulipas o bien prolongue indefinidamente el análisis de la controversia, lo cierto es que la FGR lo estaría esperando con orden de aprehensión en mano al término de su mandato constitucional. Lo más delicado es que la carpeta de investigación involucra a personas muy cercanas que no gozan de la inmunidad procesal penal.



Por el bien de Tamaulipas y los tamaulipecos es justo, urgente y necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida lo conducente para que finalice el clima, no de ingobernabilidad, pero sí de incertidumbre.



Y hasta la próxima.

