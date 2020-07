Lo que Hugo López-Gatell no dice

Ineptitud provocó la muerte de miles

Fracasan en estadística y orientación

Sin autoridad la multitud va al caos

’La infamia’, libro de Ricardo Monreal



Aquel a quien le gusta que le adulen es digno del adulador

William Shakespeare, poeta inglés



(1ª parte)



Todos los días, desde febrero pasado, el gobierno Federal a través del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ofrece una conferencia de prensa en la que el burócrata ’cuida’ únicamente el cumplir con una hora de transmisión.



Vale la pena hacer varias reflexiones sobre el trabajo de López-Gatell como vocero de la pandemia. Toda actividad se evalúa por los resultados. Muchos dirían que lo que voy a referir más adelante ocurrió en todo el mundo, en la mayoría de los países. Sin embargo, hay un refrán que dice ’mal de muchos, consuelo de idiotas’. Por ello, no importa lo que ocurra en otras naciones, cuando la responsabilidad de nuestras vidas y nuestra salud está en manos de incompetentes.



Se le dio al equipo de ese funcionario un amplio margen de maniobra. Se le otorgó el beneficio de la duda. Se le proporcionaron herramientas de todo tipo para actuar en defensa de la vida de millones de mexicanos, en esta pandemia de magnitud nunca antes vista. Pero, a seis meses de estar al frente de la lucha contra la pandemia sólo encontramos a un sujeto que está interesado en su futuro político, que se cree el adonis de la salud y en ser zalamero del poder. Usa la vida de los mexicanos como un pasaporte para lograr sus ambiciones.



Seis meses son más que suficientes para dar resultados, pero día a día nos colocamos como unas de las naciones con el peor manejo de la pandemia y los enfermos de Covid-19 aumentan con gran alarma. Lo peor, es que su falta de tino, ha provocado una crisis económica nunca antes vista en nuestro país, ni siquiera en la pandemia de la gripe española y la Revolución Mexicana juntas en el siglo pasado.



Las conferencias de prensa de todos los días se volvieron en una tediosa presentación de mapas, gráficas y comentarios absurdos, que van contra la prevención de las enfermedades y la ciencia médica. Además, las cifras que presenta son falsas, con fines estrictamente políticos.



Pero vamos al detalle: las estadísticas que debe presentar, en la que deberían estar trabajando en todo el país, desde el hospital más modesto, es en tomar datos de todos, absolutamente todos los enfermos y muertos, sobre sintomatología, sexo, edad, enfermedades preexistentes, signos vitales y antecedentes familiares de enfermedades, estrato social, zona geográfica donde se mueve y muchos datos más. Esto sirve para conocer el enemigo y cómo se mueve en cada región del país. Es simple sentido común, que es menos común en la burocracia.



Sobre ello, el maestro de la guerra, el chino Sun Tzu, comenta al respecto: ’si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra; si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla’.



Además de la estadística, que debe estar al alcance de todos, en México y en mundo, para evaluar el comportamiento del virus. Si muchas naciones no lo hacen, nosotros deberíamos realizarlo. Esto hubiera servido para que los científicos de verdad, no de membrete, a través del Consejo de Salubridad General, que encabeza Jorge Alcocer, y de Ignacio Santos Preciado, se deben dar recomendaciones al Presidente de la República para dictar medidas preventivas indispensables para proteger la salud de la población.



La acción tardía del gobierno provocó que el virus se enquistara en la población. Se sabía desde la primera semana de enero que el virus podría convertirse en pandemia. México no cerró sus fronteras y, lo peor, no colocó controles sanitarios en aeropuertos, puertos, ni pasos fronterizos, con lo que entró el virus con facilidad y provocó hasta ayer, más de 44 mil muertos y dolos insufribles en más de 395 mil contagiados en el país (según las cifras oficiales; las reales son hasta 4 veces más).



Sin embargo, no lo cumple el titular de Salud, Jorge Alcocer, ni su vocero, López-Gatell, quien hasta la fecha se niegan a convertir en obligatorio el uso del tapabocas que, desde la gripe española, demostró efectividad para controlar la pandemia. Pero, la necedad (no es calificativo, sino descripción) de no usarlo para no ’verse mal’, no sirve de alarma para la población. Aún, en la página de Salud, dice que no es necesario que todos usen el tapabocas. ¿Qué irresponsabilidad criminal!



Sin autoridad, ni guía, las mayorías van irremediablemente al dolor de sufrir la enfermedad o de morir por ella. Por eso vemos otro de los errores estratégicos en una guerra, donde el pueblo no se cuida y sale sin protección a las calles: Maniobrar con un ejército es ventajoso. Maniobrar con una multitud indisciplinada, es peligroso (Sun Tzut).



PODEROSOS CABALLEROS



’LA INFAMIA’: MONREAL: El zacatecano Ricardo Monreal, es un político que desde el inicio de su carrera en el PRI, inquieta a sus opositores. No es para menos, desde sus inicios fue considerado en los noventa por el Word Economic Forum, como una promesa juvenil debido a su trayectoria y talento, a su paso como diputado y senador. Con una sólida estructura política, cada vez que viaja a Zacatecas, donde fue gobernador, sus opositores, incluso dentro de las izquierdas, se inquietan. Por eso quieren bloquear el camino de su hermano David Monreal, al gobierno estatal. En su libro llamado ’La infamia’, describe el proceso y los cientos de declaraciones, investigaciones en cuentas bancarias, en el sistema financiero, en los estados sobre acusaciones contra los Monreal. Todo, todo fue una campaña que al final se determinó, en la actuación ministerial, que no había absolutamente nada, relata. En otra parte reflexiona sobre todo lo que puede suceder a un gobierno faccioso, políticamente deslegitimado, que no le importa destruir a nadie con el propósito de mantenerse en el poder. Hay que leerlo.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



L’ORÉAL: Para 2030, la compañía de la industria de belleza y cuidado personal, L’Oréal, bajo el liderazgo mundial de Jean Paul Agon, tomó decisiones para que 100 por ciento de los plásticos de sus empaques sean reciclables o de fuentes de base biológica. La sustentabilidad es rentabilidad, comentó Agon. La estrategia para cambiar esos materiales, es reducir el material cuantitativamente y después a cambiar a plásticos reciclables.







