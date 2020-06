Lo que no sabías del Conde Drácula

𝗟𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘀𝗮𝗯í𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗗𝗿á𝗰𝘂𝗹𝗮



𝐵𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑚𝑖 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎.

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒,

𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑,

𝑦 𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑒."

𝗗𝗿á𝗰𝘂𝗹𝗮.



¿QUÉ más ingenioso que invertir en propiedades abandonadas?, cuyo principal objetivo era llegar hasta el corazón de su amada 𝗪𝗶𝗹𝗵𝗲𝗹𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗠𝘂𝗿𝗿𝗮𝘆 (𝗠𝗶𝗻𝗮). La novela inicia con una negociación bancaria siendo escrita con un estilo epistolar. Una libreta en forma de diario, donde el joven 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗸𝗲𝗿 abogado inmobiliario y (uno de los personajes principales de la obra) escribía su día a día como parte de su experiencia profesional. «Bienvenido a su humilde morada y deje parte de la felicidad que trae» para el hombre la única felicidad es encontrar el amor verdadero.



Un 3 de mayo, 1890, Jonathan Harker comienza a escribir su diario desde Bistritz ciudad de Rumania, en la región histórica de 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝗹𝘃𝗮𝗻𝗶𝗮, antes el misterioso comprador de aquel castillo había negociado y ultimado los detalles con la compañía bancaria, e impaciente esperaba la llegada de su huésped, el joven Harker (encargado de la negociación inmobiliaria). El conde a como solían llamarle los aldeanos, días antes había indicado que Harker llegara al hotel Golden Krone. Era evidente que alguien lo esperaba.... Un matrimonio anciano, ambos entrados en años, ella vestida a la usanza campesina y él de blancas mangas, entregaron a lo inmediato una carta dirigida a Harker:



«𝑀𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜: 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝐶á𝑟𝑝𝑎𝑡𝑜𝑠. 𝐿𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑦 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 𝐷𝑢𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛, 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒. 𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑟á 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐵𝑢𝑐𝑜𝑣𝑖𝑛𝑎; 𝑦𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜. 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑖𝑙𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑜 𝑚𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟á 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑦 𝑙𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑒𝑟á 𝑎 𝑚𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑎. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑠, 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑓𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠.

Su amigo, 𝗗𝗿á𝗰𝘂𝗹𝗮.



No siempre la elección de nuestra carrera nos lleva a la gloria, pero Harker estaba seguro de cerrar su más importante negocio bancario. Pero esta vez la Providencia divina alertaba al joven contumaz…. Antes dialogó con la anciana quien le advirtió el peligro que corría:



«—¿𝑆𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑞𝑢é 𝑑í𝑎 𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑦?

𝐿𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑í 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜. 𝐸𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖ó 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑦 ℎ𝑎𝑏𝑙ó 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑧

—¡𝑂ℎ, 𝑠í! 𝐸𝑠𝑜 𝑦𝑎 𝑙𝑜 𝑠é. 𝐸𝑠𝑜 𝑦𝑎 𝑙𝑜 𝑠é, 𝑝𝑒𝑟𝑜,

¿𝑠𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑞𝑢é 𝑑í𝑎 𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑦?

𝐴𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒 𝑦𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑í𝑎, 𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢ó

—𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑣í𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛 𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒.

¿𝑁𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑜𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒,

𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒,

𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛í𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟á𝑛 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟?

¿𝑆𝑎𝑏𝑒 𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑑ó𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎 𝑦 𝑎 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎?»



Aquella frase existencialista de querer saber hacia dónde vamos, tuvo su origen en el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XX. Entre los más influyentes fueron Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Martin Heidegger y Albert Camus. Pero aquella anciana como si se tratara de su hijo con desesperación cae de rodillas implorando al joven inglés, no fuera; pero como todo joven, le pareció ridículo la petición de una desconocida. Y es que los demonios se conocen entre sí, unos más que otros, no es para menos que la palabra demonio "provenga del latín 𝗱𝗮𝗶𝗺𝗼𝗻" o sea (genio divino con grandes capacidades sobrenaturales) ¿Será que el coeficiente intelectual, CI en forma abreviada; del alemán 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗾𝘂𝗼𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁 o IQ) tenga que ver con estos seres invisibles capaces de mover los hilos de sangre humana? Pero este era peculiar, empleaba la telepatía y el control mental, poseía una fuerza sobrehumana capaz de convertirse en animal o en niebla. Durante el día, dormía en un ataúd, sólo la luz diurna lo aturdía. Su cama era sobre tierra traída de su lugar natal. Es decir, lo que llamamos 𝗦𝗮𝘁𝗮𝗻á𝘀, es una creación inteligente, capaz de manejar a los hombres y sus negocios internacionales.



El joven inglés se montó al carruaje que lo llevaría hacia el Conde y algunos extraños pasajeros subieron y se sentaron junto a él. Cada uno le ofrecían regalos misteriosos, era como si el camino de vida lo acompañaran seres de otras épocas...



« 𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó; 𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑒 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑜𝑙𝑒ó 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑜, 𝑦 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛ó ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑦 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑙𝑜𝑠𝑜. 𝑌𝑜 𝑡𝑢𝑣𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎𝑟𝑚𝑒. 𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑒 ℎ𝑖𝑧𝑜 𝑚á𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑙á𝑏𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 é𝑙. 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎ñ𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑖 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑒𝑠𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠, 𝑦 𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑖𝑙𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑜. 𝑈𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜, 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑜𝑠, 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑟𝑙𝑜𝑠. 𝐷𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑦 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑚𝑒 𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔ó 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠, 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑎 / 𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝐵𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑧: 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑧 𝑦 𝑒𝑙 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑖𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑗𝑜»



¿Cuál era el interés del Conde, sugerir al banco que el Señor Jonathan Harker, se hiciese cargo de la compra y venta de la que sería su lugar de residencia? ¿Será que de otras vidas pasadas Wilhelmina Murray, conocida como Mina y la prometida de Harker era su amor anhelado? ¿Será que estos seres sublimes son capaces de perseguir en el tiempo, lo que todo hombre busca, al amor de su vida? He aquí algunas frases de nuestro refinado Conde hablando a cerca del amor:



— «𝑃𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜»

– «𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜 𝑦 ℎ𝑎𝑏𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒»

— «𝑇𝑒 𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠𝑖𝑎𝑑𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟𝑡𝑒»

— «¿𝐶𝑟𝑒𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜? ¿𝑄𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜? ¿𝑄𝑢𝑒 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑚á𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜?»

𝗗𝗿á𝗰𝘂𝗹𝗮





*******************

He visto a los mortales enamorados... Desesperados, obsesivos, capaces de las más viles tretas para obtener el amor de la mujer que creen es su alma gemela. Pero jamás me había encontrado con la personificación de la oscuridad, amando a ciegas a una mujer, Mina, la cual diría de él....

«𝐿𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐷𝑟á𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑏𝑒𝑠ó 𝑚𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑟𝑜𝑗𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑢𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑜𝑗𝑜𝑠, 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑖𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝐽𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟í𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑢𝑙𝑙𝑜𝑠𝑜»

CONTINUARÁ.... Ensayo de 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼 sobre la novela de 𝗕𝗿𝗮𝗺 𝗦𝘁𝗼𝗸𝗲𝗿 (1847–1912) novelista y escritor irlandés, conocido por ser el escritor de la novela Drácula.