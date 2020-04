Lo que no se hizo el gobierno del Edomex, abandonó a su militancia por la ambición del dinero

El dilema de un sistema de partidos en la incertidumbre del comportamiento ciudadano ante los actores puestos por el partido y a los enlaces de poder abatir el abstencionismo. Los diversos retos tanto para la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como para la sociedad mexicana, la cual enfrentó durante el 2019-2020 una serie de cambios sin precedentes en el país. La lucha por mantener el control de las Cámaras seguirá siendo una constante en el 2021 al proyecto de la 4t. Lo mediato poner el control del partido en el gobierno a través de una operación política de controles a los lobos alfa del poder público y a su regionalización de caciques envestidos en democracia.



Los verbos de la democracia: La política democrática tiene 4 verbos, erigir, representar, deliberar y decidir, en este último verbo de decidir, ha sido, en contra de una población inmersa a su suerte, ante la política neoliberal, que ha producido más pobreza y desigualdad social, para poder hablar de justicia, se tendrá que solucionar estos dos ejes de desigualdad y pobreza, en base acciones concretas bien focalizadas a una política de Estado. La política como instrumento de control y enlace sería lo ideal: todo México coincide en el qué establecer política públicas que sean a favor de la mayoría que permitan romper los problemas de seguridad, empleo, salud, educación de un gran segmento de la población joven de 16 a 38 años, corrupción e impunidad, donde los servidores públicos sean honestos y eficientes. El cómo y el para que se deberán establecer acciones de impacto y de percepción más positiva ante el gobierno. Maquiavelo enseñó al príncipe que tenía que utilizar el temor para gobernar. El terror como herramienta. Ambos coincidían en una cosa, a saber, que el miedo es la emoción política más potente y necesaria, la gran educadora de una humanidad indómita y poco de fiar. Es terrible que el pueblo pierda el miedo», advertía Spinoza, un cauteloso. El miedo es también una emoción religiosa.



No puede haber comunicación política que no sea nacional, no puede haber política sino referida a un territorio físico y simbólico cuya base, los ciudadanos, se comprometen. Las variables locales no son retos del pasado, sino que constituyen las condiciones esenciales del funcionamiento de la democracia. Si existe cierto modelo universal, este se encuentra mediatizado por las realidades locales. En otros términos, no hay contradicciones entre el papel universal de la comunicación política en el modelo teórico, por un lado, y las formas empíricas de su funcionamiento por otro. Esto es, ni la mundialización delos problemas, ni la de los medios basta para asegurar la mundialización de la comunicación política. Debe quedar claro que la sobre mediatización no asegura la generalización de la comunicación política. La simplificación de la comunicación política no cambia en nada la complejidad de la misma, por el contrario, esa simplificación acentúa los defectos de nuestra sociedad moderna que difícilmente acepta la duración y el tiempo.



La aceleración de los debates, de los intercambios de ideas, de los argumentos y los temas que entran en la comunicación política y salen de ella, tienen una consecuencia directa en lo que respecta a la solución de los problemas políticos. La desafección política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia. Por esa razón, en el actual panorama nacional, las instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el desinterés y apatía de los ciudadanos. Varias son las posibles soluciones. Una es alentar que los ciudadanos participen en sus comunidades e interactúen con las demás personas, para alcanzar objetivos que beneficien a todos.



Otra es procurar que los ciudadanos se interesen de lo que pasa en la política, para hacerlos corresponsables de la toma de decisiones de gobernantes y representantes populares. Las causas pueden ser muchas, pero en nuestro país principalmente son la corrupción y el distanciamiento de la clase política y los ciudadanos. Revertir este sentimiento ciudadano es una tarea de las instituciones. El IEEM hará todo lo que este a su alcance para que en las elecciones de 2021 estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía de una nueva estructura de espacios y acuerdos con el partido en el gobierno del Edomex. Las cuotas en concertar a servidores públicos desde el órgano de control y conteo de los votos. Este clima de violencia e inseguridad en donde el robo de vehículos, asalto, violaciones, secuestros, feminicidios son hechos con los que se tiene que lidiar diariamente y sobre los que el gobierno del estado de México ha externado una baja, situación que no se ve reflejada en las calles, circunstancias que generan que la sociedad mexiquense se muestre cansada, decepcionada, e incrédula ante las instituciones, el gobierno y principalmente ante los partidos políticos, situación que por supuesto perjudica la vida política del estado y vulnera la democracia.



Otra de las formas en las que se ha vulnerado el poder del pueblo ha sido a través de la PANDILLA en la que el gobierno ha conceptualizado a los jóvenes, que en forma pacífica han manifestado su malestar hacia el gobierno y que se les ha generalizado con un grupo anarquista, que a nada tiene que ver con ellos. Las campañas electorales están regidas por una combinación de características propias de los modelos en boga referentes a la modernización, con formas tradicionales más específicas de cada uno en sus respectivos contextos y sistemas políticos.



El voto consciente en el 2021 ante un esquema de cuotas y de poder a los caciques, la dirección a una nueva visión de gobierno en base a la agenda con una coalición colectiva social, la manifestación más crítica de la opinión pública en un régimen democrático, se ha ido desprendiendo gradualmente de las lealtades partidarias a una cuota de trabajo , esto es, no les interesa a la población ,es un medio de enriquecer a un grupo de elite en base a la democracia ,que se ratifica nada más por el voto cautivo en ambos .



