Lo que nos espera

Una oportuna evocación del general Alvaro Obregón.

Irremediablemente la falta de su mano derecha viene a colación ahora en elecciones.

El mismo general hacía y alentaba las bromas sobre su desgracia.

Alardeaba de su honradez debido al poco dinero que una sola extremidad podía sustraer.

Esa mano también tuvo su propia historia:

Del campo de batalla a un frasco de formal. De ahí a un ’burdel’ dice Angel Gilberto Adame. Y luego a un monumento para, finalmente, ser reducida a cenizas.

Y algo más sobre su hijo, Alvarito, que como gobernador de Sonora se llevó las palmas.

Sí, las palmas que adornaban el parque a su casa.

Que no era blanca. Pero sí más lujosa.

Y ahora de política.

En septiembre de este año iniciará el proceso electoral 2020-2021, el más grande en la historia de México.

’En el sistema electoral que tenía México intervenía todo mundo.

Lo único que hoy plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar eso, es no permitir que recursos públicos vayan a las campañas’, dijo Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República.

’El que utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos.

El que falsifique actas. El que embarace urnas.

El que cometa fraude, no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Y es en serio’.

El jefe del Ejecutivo simplemente anticipó que se convertirá en guardián de los próximos comicios.

El Instituto Nacional Electoral, organiza y el pueblo vigilará que no haya trampa.

EL Bloque Opositor Amplio (BOA), el Frente Nacional (FRENA), la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y los llamados ’Siete Samuráis’ (gobernadores norteños) son distintas alianzas que han surgido.

Sobre ellos gran vigilancia, para que se ajusten a las reglas democrática.

Estarán en juego 3 mil 528 representaciones populares.

Destaca la renovación de 15 gubernaturas.

300 diputaciones federales, uninominales. A legislaturas locales y alrededor de 2 mil ayuntamientos.

200 diputados federales, plurinominales, que el pueblo regala a los partidos que tengan menos votos en las urnas.

Idea de Jesús Reyes Heroles cuando era Secretario de Gobernación, para equilibrar las fuerzas políticas.

El proceso eleccionario también se hace muy atractivo para los partidos políticos que recibirán millonario presupuesto a pesar de la rebaja del 50 por ciento que se reorientó para combatir los efectos de la emergencia sanitaria en el país.

Sí, en septiembre de este año iniciará el proceso electoral 2020-2021, el más grande en la historia de México.

Estará en juego en la jornada electoral del domingo 6 de junio

de 2021.

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé que participen 6 millones de votantes más que en 2018, para llegar a 96 millones de

potenciales electores.

En 2021 se elegirán a 3528 representantes populares,

mientras que en 2018 fueron electos 3226.

Por primera vez, después de la reforma de 2014, habrá posibilidad de reelección en la Cámara de Diputados.

10 entidades implementarán el voto electrónico para los

mexicanos residentes en el extranjero: Baja California Sur, Chihuahua,

Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí,

Zacatecas y el diputado migrante de Jalisco.

El Congreso de la Ciudad de México derogó la figura de diputado migrante en noviembre de 2019.

Lo que nos espera el año próximo en política democrática.

Gubernaturas de 15 estados:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chihuahua. Colima. Guerrero. Michoacán. Nayarit. Nuevo León. Querétaro.

San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tlaxcala y Zacatecas.

Congreso local en 30 entidades. Excepto Coahuila y Quintana Roo.

Ayuntamientos y Alcaldías en 30 entidades. Excepto Durango e

Hidalgo.

Además de votar por quien encabece el Ayuntamiento, en cuatro entidades elegirán de manera separada diversos cargos locales:

Juntas Municipales en Campeche. Sindicaturas en Chihuahua. Regidurías en Nayarit y Presidencias de Comunidad en Tlaxcala.

Qué se renovará en 2021

El Instituto Nacional Electoral (INE) funciona con siete de once

integrantes desde el 4 de abril.

Concluyeron su encargo la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles y los consejeros Enrique Andrade González, Benito

Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez.

La Cámara de Diputados deberá elegir a las nuevas consejeras y consejeros por mayoría calificada (dos tercios).

Al menos dos deberán ser mujeres.

Prepárate a votar. O que te boten.

