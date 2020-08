Lo que pensamos de la UNAM

A doña Silvia Villa de Teodoro y a su nieto Arnau hijo de Gustavo y Marixel de Rentería Villa, por un año más un abrazo de Bety y Yo.

Nos acaban de informar que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, aún no abrirá sus puertas. Pero sigue con clases virtuales.

Mediante un comunicado se informó que el lunes, la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluye su periodo vacacional de verano, pero no regresará a ninguna de actividades académicas y administrativas de manera presencial.

La Universidad, con la cultura, la ciencia y la academia, fortalece la identidad nacional y aporta civilidad a la convivencia diaria.

Así lo considera un egresado de la Universidad de los golpes de la vida. Licenciado CRG.

Ello nos da oportunidad de asimilar lo que nos platica el abogado Oscar Durán Díaz, sobre el Alma de México.

’Fue en las aulas universitarias en donde comprendí la importancia de las grandes virtudes.

Observé la prudencia, reconocí la templanza y desde entonces anhelé la justicia.

Me permitió la oportunidad única de ser docente, de haber participado como autor en algunas publicaciones y de cursar un posgrado fuera del país.

Todo ello no habría sido posible de ninguna otra forma, sin el cobijo de la Universidad.

Enaltece al país. Díganos si no, después de leer estos pensamientos que compartimos.

Pasar por la universidad cambia vidas, más aún de aquellos jóvenes que no tienen ninguna otra opción para continuar con sus estudios’.

Claro que sí, porque la UNAM significa permanencia y cambio. Representa la constante consolidación de los esfuerzos hechos por profesores, investigadores y estudiantes de épocas anteriores.

Sus bríos del ayer son los frutos del ahora y el preludio del mañana.

Nuestra Universidad Nacional es una institución que moldea a la sociedad, le da forma, la nutre de nuevas ideas y de esquemas de comportamiento,

Es uno de los grandes diques que toda sociedad necesita para administrarse hacia la evolución.

Su valor histórico y razón de ser tiene sentido para el presente y el futuro.

Es el alma de nuestro país.

Porque la UNAM, al democratizar la educación media y superior se erige como una verdadera escalera de movilidad en beneficio de toda la sociedad.

Genera gobernabilidad a nuestro eco sistema, al ser un espacio de libre pensamiento y reflexión. Busca además encauzar el potencial de los jóvenes hacia su desarrollo profesional.

Nos explican:

La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus indicó este día, dado que el semáforo sanitario se encuentra en fase naranja en la Zona Metropolitana del Valle de México, y en otras regiones en rojo y naranja, la Universidad no regresará a actividades presenciales a la conclusión del periodo vacacional.

Asimismo, expuso que las modificaciones al calendario escolar aprobadas por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario para iniciar el ciclo escolar siguiente el 21 de septiembre se mantendrán, siempre y cuando en dicha fecha el semáforo sanitario en la región correspondiente se encuentre en verde.

’De no ser así, el inicio de actividades escolares será pospuesto y recalendarizado previa aprobación por las instancias colegiadas correspondientes’.

La administración y la comisión indicaron que la UNAM regresará a sus actividades no escolares en forma disminuida, gradual y diferenciada 10 días hábiles después de que el semáforo sanitario municipal o estatal se encuentre en amarillo.

Goya, Goya, Universidad.

