Lo que revela Lozoya que parte del dinero de sobornos se usó para asesores electorales en mi contra; Lo nuestro no es venganza ni persecución política: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 13, NOVIEMEBRE, 2020, 13:08 hrs.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, tras las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya que que parte del dinero que recibió de sobornos de Odebrecht fue usado para atacarme, el Presidente dijo que no habrá impunidad, pero tampoco será una persecución política.



El Presidente afirmó, ’mi postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos. Al mismo tiempo que no haya impunidad, que se lleve a la práctica la máxima liberal que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie’, informó.



A través de la ampliación de su declaración ministerial, Lozoya aseguró que parte del dinero de los sobornos de la constructora brasileña se usó para pagar asesores electorales que implantaran estrategias para desacreditar a sus oponentes políticos, especialmente a López Obrador y Josefina Vázquez Mota.



El Mandatario recordó que estas declaraciones son producto de la colaboración del ex director de Pemex con la Fiscalía General de la República (FGR) y destacó que ya se realizan las indagatorias correspondientes y se está llamando a comparecer a los presuntos involucrados.



Todo eso se está manejando con independencia, con autonomía. (…) Por primera vez no hay consigna del Presidente, ni a favor ni en contra de nadie, es la Fiscalía, que es un órgano autónomo que afortunadamente tiene un fiscal profesional, recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, me refiero a Alejandro Gertz Manero, resaltó.



El Ejecutivo federal comentó que hay que ser precavidos, pues se está implicando a funcionarios ’del más alto nivel’ al igual que grandes cantidades de dinero. ’Tiene que ver con lo político, involucra al poder legislativo, tiene que ver con Pemex, bueno, es un asunto también electoral’, sostuvo.



Recordó que aún no hay nada seguro, al menos hasta que la Fiscalía termine las investigaciones y, pese a la declaración de Lozoya, los delitos se deben probar.



’Se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, que es lo que tiene que probar la Fiscalía, se utilizó para campañas y para que se aprobara la reforma energética, aunque un gerente de Odebrecht habla que el dinero lo entregaron para recibir contratos, no para comprar votos, ni en el congreso.



’Ahora que se habla que ese dinero se utilizó para llevar una campaña en contra mía, tampoco se tenían esos datos, son hechos nuevos, es una ampliación de la declaración del señor Lozoya, entonces a esperar que la fiscalía resuelva’, dijo.



En cuanto a la posibilidad de enjuiciar al ex presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario reiteró que, desde que tomó posesión, no ha buscado la persecución política, pero recordó que no puede decidir por la población, por lo que se llevan a cabo consultas populares.





Comentó que todos los procesos buscan respetar los derechos humanos de los actores políticos, pero al mismo tiempo que las autoridades ’decidan si tienen responsabilidad en la crisis de México’.





’Nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando denuncia contra los ex presidentes, eso debe quedar claro. Estamos cumpliendo nuestro compromiso de no perseguir a nadie y, en caso de ser necesario, como ya se decidió llevar a cabo una consulta’.





FELICITÓ A DIPUTADOS POR LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021





El Presidente felicitó a los diputados por aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.



Desde Palacio Nacional, el mandatario calificó de "históricas" las más de mil reservas presentadas al proyecto y acusó que éstas fueron producto del "método de las tácticas dilatorias" usado por grupos opositores.



"Ya se aprobó… y felicito a los legisladores porque se aplicaron. Los opositores utilizaron el método de las tácticas dilatorias, presentaron más de mil reservas, es histórico, nunca habían presentado tantas reservas", dijo.



El jefe del ejecutivo, explicó que la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021 tardó horas porque cada una de las mil 29 reservas presentadas tienen que ser votadas por el pleno de la Cámara.



"Por eso fueron horas, porque cada reserva se tiene que votar, si fueron mas de mil, se tuvo que preguntar al pleno (si estaban) de acuerdo o no y se aprobó".



El proyecto de egresos, con un gasto neto total de seis billones 295 mil millones de pesos para 2021, fue avalado en su totalidad con 305 votos a favor y 151 en contra.



Durante la discusión de más de 20 horas ininterrumpidas, se aceptaron nueve de las mil 29 reservas presentadas, entre las que destaca la asignación de 5 mil 100 millones de pesos a las Escuelas de Tiempo Completo para el próximo año.



INDEMNIZACION A FAMILIAS DE FALLECIDOS POR COVID-19 Y PASTA DE CONCHOS



Asimismo, El Presidente informó que, tanto los familiares de los mineros de Pasta de Conchos como los de las víctimas de covid-19, recibirán sus indemnizaciones las próximas semanas.



’Esta semana que viene y en la próxima vamos a entregar las indemnizaciones por reparación del daño a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, nos vamos a poner al día. Vamos también a entregar los apoyos, como lo ofrecimos, a familiares de los que han perdido la vida por el covid-19, la semana que viene y la próxima’, aseguró.



El Mandatario resaltó que se trata de apoyos directos a la familia y que, al igual que los beneficiarios de estos apoyos, otras personas están recibiendo becas y ayuda económica.



Destacó que el 20 de noviembre se entregarán apoyos por un año a 900 deportistas y entrenadores, de manera similar a como ocurrió luego de los Juegos Panamericanos. Los fondos se entregarán de manera directa para evitar problemas burocráticos, del mismo modo en que se ayudará a los investigadores y científicos.



Recordó que esta semana presentó su iniciativa de ley para entregar más créditos del Infonavit, todos sin intermediarios y con total libertad de usarlo en lo que consideren prudente, respetando su autonomía.



’Directo, no necesitamos intermediarios, tutela y más si esa intermediación cuesta o se echa a perder o esta corrompida o ahí se queda el dinero, no, directo’, declaró.





AGRADECIO SERENATA POR SU CUMPLEAÑOS, ASI COMO ME QUIEREN LOS QUIERO





El Presidente agradeció a los grupos de mariachis y Adelitas que llegaron desde anoche a Palacio Nacional para celebrar su cumpleaños número 67.



El Presidente agradeció a sus simpatizantes que le llevaron serenata al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con motivo de la celebración de su cumpleaños número 67.

El Mandatario aseguró que el aprecio de sus simpatizantes es correspondido, pues así como lo quieren, él los quiere.



"Un abrazo con cariño. Lo que dije ayer, así como me quieren yo los quiero y un poquito más todavía.



"Entonces muchas gracias a todos, pero sí, no iba yo a poder atenderlos a todos; agradecerles mucho, son correspondidas, correspondidos, amor con amor se paga", dijo en Palacio Nacional.



Desde anoche, grupos de mariachis y mujeres vestidas de Adelita llegaron al Palacio Nacional para ofrecer una serenata al Presidente por su cumpleaños y realizar bailes típicos mexicanos en su honor.



Asimismo, elaboraron un corazón con pétalos de rosa, en el que colocaron fotografías de López Obrador, así como mensajes en los que se lee ’amor con amor se paga’ y ’larga vida a Andrés Manuel López Obrador’.