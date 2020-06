Lo siento gobernador

El Covid-10, no respeta la edad, tampoco se detiene…



Este martes 29 de Junio de 2020 se publicó en las redes sociales, que Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador de la entidad federativa que lleva el nombre del consumador de la independencia de los Estados Unidos Mexicanos, salió positivo a la prueba del Coronavirus, una noticia que en parte se esperaba, pues el nuevo Coronavirus es tan democrático que no excluye a nadie, algo parecido al SIDA que cuando apareció hasta le compusieron una canción donde se escuchaba: ’…no respeta la edad ni tampoco se detiene’.



En parte no se esperaba tanto el contagio, pues no debe ser la misma alimentación que recibe un gobernante en turno, que tiene quien le arrime a la mesa una alimentación rica y balanceada, a la de alguien cuyo régimen alimenticio lo expone a la desnutrición y por consecuencia a la baja de defensas de su organismo, lo que hace propicio el camino para el ingreso a su cuerpo de bacterias y virus mortales, si alguien con los medios para estar nutrido está contagiado, que se puede esperar de alguien que medio come.





Frente a la recién noticia hubo distintos comentarios, los primeros de su sequito, seguramente algunos preocupados porque su amigo o jefe máximo está en riesgo de perder la vida pese a seguir los ’protocolos de seguridad’ y otros acongojados porque si estuvieron cerca de él pueden correr la misma suerte, si el patrón se va muchos pueden quedarse sin chamba y sin llevarse dinerito a los bolsillos para subsistir mientras se reacomodan en otro régimen donde puedan gozar a expensas del pueblo, las llamadas mieles del poder y del pecado.





Astudillo dijo palabras más, palabras menos, que por cumplir casi los 61 años de edad está en riesgo, según lo que sabemos del mal, esto es cierto, mas no es la misma atención que en estos momentos está recibiendo el gobernador de Guerrero, que la recibida por la gente del pueblo en los hospitales bien jodidos del IMSS, ISSSTE, de la SSA que tanto descuidaron gobernantes rateros de poca madre en nuestra entidad federativa y que algunos por cierto, se lamen las manos para gracias a su experiencia, robar a manos llenas los recursos públicos a costa de nuestra angustia y sufrimiento.



No faltará quien diga es entendible la atención debe de ser prioritaria para quien gobierna la muchas veces saqueada entidad federativa fundada por Juan Álvarez, con el argumento que es el gobernador y debe cuidársele a cualquier costo, en parte se comprende, ningún mal le deseo, al final del día somos oriundos de la tierra que tantos próceres ha dado a la patria con sus respectivas ratotototas, pero si deseo invitar a la reflexión a él, a quienes le están ayudando a hacer frente al COVID-19, a quienes fingen ayudarle, a quienes nos han robado sueños, a los malditos que nos han truncado y desean seguirnos truncando el futuro y a quienes me leen.



Me gustaría que a la mente de HAF viniera cada uno de los pasajes de su vida, sus origines, el entorno de su infancia, su juventud, su etapa adulta, para recordar lo que antes de dedicarse a la política y no codearse con los perros grandes (políticos de ’alta esfera’), deseaba para los guerrerenses más paupérrimos, que reflexione en sus adentros sobre que tanto se alejó de aquellos ideales compartidos con propios, con extraños y si en verdad desea regresar a ellos en este momento crucial para su vida, por quienes en él confían, por quienes de él se decepcionaron, por la paz de su alma si se llega a ir.



Todos tenemos errores, pero los que se cometen en el sector público son más graves, pues por malas decisiones, por malos manejos se suele llevar entre las patas a mucha gente inocente, usted gobernador tiene derecho de renunciar a todos los malos pensamientos que pudiese tener, a reorientar su vida personal, su vida pública, el bienestar de los guerrerenses, por ello le deseo salga pronto de su lamentable padecimiento, por su bien y el de sus seres queridos que seguramente están sufriendo los temores naturales de la enfermedad, así como muchos otros guerrerenses los hemos sufrido por nuestros enfermos, por nuestros difuntos.



Es tiempo gobernador de identificar a quienes son sus verdaderos amigos, sean del partido que sean, si son aquellos que le dicen lo que realmente piensan para el bienestar moral de usted, para el buen resultado de sus acciones, si son aquellos que por expresarse se han expuesto a ser excluidos y acosados o aquellos leguleyos que a todo le dicen si ya sea para fingir una lealtad vana o para no perder beneficios económicos, políticos, sociales y esos gustos que por muy extraños suelen apetecer.



Es tiempo de revisar las cifras, de ubicar para donde le ha dado el presupuesto, de atar manos a quienes saquean, de reestructurar su gabinete con gente proba, de con los recursos recuperados de donde no deberían de estar, orientarlos para que mucha gente tenga durante toda esta pandemia y el resto de su sexenio, si no los deberes que le están brindando de manera prioritaria a usted, al menos mejores atenciones al interior de los nosocomios, apoyos ’reales’ en alimentación y hospedaje a quienes tienen improvisadas casas de campaña afuera de los ’sanatorios’.



Al igual que su familia, ya no deseo perder ningún ser querido, todos tenemos derecho a disfrutar a los miembros de nuestra estirpe, que ellos estén sanos, produciendo bienestar y desarrollo en distintas latitudes. Ojalá que el trago amargo vivido en los últimos días por muchos guerrerenses, pronto quede atrás, más nos vale…