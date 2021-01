Lo vivido en USA, fue un intento golpista

Durante la ceremonia en el Congreso de Estados Unidos para certificar a Joe Biden y a Kamala Harris como el próximo presidente y próxima vicepresidenta del país, un grupo de simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron en el lugar.



Tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó un asalto al Capitolio para interferir en el proceso de confirmación de los resultados, Biden y Kamala superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca, con un total de 306, y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero



Centenares de simpatizantes de Trump forzaron su entrada al Congreso en señal de protesta por el triunfo de Biden que el presidente Trump considera fraudulento pese a no haber pruebas para sustentarlo.



Cuatro personas murieron este martes en Washington DC durante el asalto al Capitolio de centenares de simpatizantes del presidente Donald Trump, así lo anunció la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser.



La Policía de Washington D.C. informó que murió la mujer que recibió disparos durante la irrupción de simpatizantes del presidente Donald Trump en el Capitolio. Las otras tres víctimas fatales se atribuyen a emergencias médicas no especificadas. De acuerdo con el periódico The New York Post, la mujer baleada es Ashli Babbit, una simpatizante de Trump y exveterana de guerra.







Expresidentes, congresistas y otros líderes políticos, tanto demócratas como republicanos, condenaron este miércoles la toma del Capitolio por una turba de partidarios del presidente Donald Trump, al que algunos responsabilizaron de lo ocurrido y pidieron someter a un juicio político.



"La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio" "La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación", afirmó el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.



Desde el Reino Unido, el principal aliado de EEUU en Europa, el primer ministro británico, Boris Johnson, calificó de "vergonzosas escenas" las que pudieron verse durante el asalto al Capitolio y reclamó un traspaso "pacífico y ordenado del poder" en ese país.



"Esto es un intento de golpe de Estado", publicó en Twitter Adam Kinzinguer, representante republicano por Illinois, después de que la masa trumpista irrumpiera violentamente en el edificio para impedir la confirmación de la victoria. El expresidente George W. Bush, por su parte, dijo: "Así es como se disputan los resultados electorales en una república bananera. No nuestra república democrática. Estoy consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrada este miércoles por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley".



This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021



"Esto es lo que el presidente ha ocasionado hoy, esta insurrección", afirmó por su parte Mitt Romney, senador por Utah y crítico vocal del mandatario. "Esto es antiamericano. Presidente, por favor, haga algo. Mantenga a Estados Unidos seguro. Basta ya. Muestre su apoyo a la policía. Esto no es una protesta. Es anarquía. Creía que éramos el partido de la ley y el orden", lamentó Nancy Mace, representante por Carolina del Sur. Ben Sasse, senador republicano por Nebraska, fue todavía más enfático en sus críticas al magnate: "Hoy, el Capitolio de Estados Unidos —el mayor símbolo de autogobierno del mundo— fue saqueado mientras el líder del mundo libre se escondía temerosamente detrás de su teclado".



El legislador también señaló directamente al mandatario como responsable del caos en la capital, al escribir que “las mentiras tienen consecuencias”. “Esta violencia es el resultado feo e inevitable de la adicción del presidente a avivar constantemente las divisiones”, agregó.



La indignación provocó reacciones contra Trump nunca antes vistas por parte de miembros del llamado Great Old Party. Phil Scott, gobernador de Vermont, un estado liberal de Nueva Inglaterra, pero con actual liderazgo republicano, llamó a su destitución. "El tejido de nuestra democracia y los principios de nuestra república están siendo atacados por el presidente. Ya es suficiente. El presidente Trump debe renunciar o ser destituido de su cargo por su gabinete o por el Congreso", sentenció en Twitter. Con información de EL CONFIDENCIAL "Esto es lo que el presidente ha ocasionado hoy, esta insurrección", afirmó por su parte Mitt Romney, senador por Utah y crítico vocal del mandatario. "Esto es antiamericano. Presidente, por favor, haga algo. Mantenga a Estados Unidos seguro. Basta ya. Muestre su apoyo a la policía. Esto no es una protesta. Es anarquía. Creía que éramos el partido de la ley y el orden", lamentó Nancy Mace, representante por Carolina del Sur. Ben Sasse, senador republicano por Nebraska, fue todavía más enfático en sus críticas al magnate: "Hoy, el Capitolio de Estados Unidos —el mayor símbolo de autogobierno del mundo— fue saqueado mientras el líder del mundo libre se escondía temerosamente detrás de su teclado".El legislador también señaló directamente al mandatario como responsable del caos en la capital, al escribir que “las mentiras tienen consecuencias”. “Esta violencia es el resultado feo e inevitable de la adicción del presidente a avivar constantemente las divisiones”, agregó.La indignación provocó reacciones contra Trump nunca antes vistas por parte de miembros del llamado Great Old Party. Phil Scott, gobernador de Vermont, un estado liberal de Nueva Inglaterra, pero con actual liderazgo republicano, llamó a su destitución. "El tejido de nuestra democracia y los principios de nuestra república están siendo atacados por el presidente. Ya es suficiente. El presidente Trump debe renunciar o ser destituido de su cargo por su gabinete o por el Congreso", sentenció en Twitter. Con información de EL CONFIDENCIAL