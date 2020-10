Loas a ‘Ratones Verdes’ por no ir a la ‘pizca del balón’ en EU

+Ir a duelos en otras canchas y climas forjará el verdadero carácter de los seleccionados, confía



+Sugiere buscar más partidos en Europa y Sudamérica para el equipo que dirige Tata Martino



+Liga Mx carece de planes y apoyos para exportar más jugadores al viejo continente, asegura Israel Castro, exjugador del Tri



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Loan a Ratones Verdes porque dejaron la pizca del balón allende el Río Bravo. Mientras el exseleccionado, Israel Castro, criticó que Liga Mx carece de planes y apoyos para exportar más jugadores a Europa, Rafael Lebrija, ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), consideró que además del triunfo (polémico 1-0 ) del Tricolor ante Holanda –por cierto, un equipo alterno-, también se ’debe aplaudir’ que el representativo nacional, por fin, salió de su zona de confort, Estados Unidos, pues sólo así podrá tener un verdadero crecimiento deportivo.



En ese sentido, Lebrija precisó, respecto al cobijo de inmigrantes mexicanos y latinos –amén del pingüe negocio para las arcas de la FMF y televisoras, Televisa, principalmente–, cuando juegan allá:



’Es necesario buscar más partidos tanto en Europa como en Sudamérica. Eso le va a enseñar mucho más a la selección. Porque es jugar contra circunstancias adversas. Y no en la comodidad que implican las canchas del país vecino.’



Insisto, el resultado ante Holanda ’fue lo mejor, pero espero se continúen haciendo estos encuentros frente a selecciones de jerarquía’, como Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra.



Eso es, puntualizó, lo que realmente ’forjará el carácter’ de los tricolores, jugar en otras canchas, climas y, sobre todo, en condiciones muy diferentes a las que están acostumbrados.



El directivo apuntó que en los años recientes, el mayor obstáculo para programar duelos del Tri fuera de Estados Unidos ha sido que ’lamentablemente estamos encerrados en cumplir con un contrato que firmó la FMF (con la empresa SUM) para recabar dinero, pero el cual no beneficia en nada, deportivamente hablando, a la selección nacional.



’No sé para qué hacen ese tipo de acuerdos, entiendo que lo económico no debe estar peleado con lo deportivo, pero en este caso, están comprometiendo a la selección por un largo plazo, en el cual está obligado a disputar un determinado número de encuentros en territorio estadunidense, y eso, futbolísticamente, no le aporta mucho.’



Detalló:



’Allá parece que están jugando en casa. Se llenan los estadios de todos nuestros paisanos, por eso deben buscar salir a otros países, dejar esa comodidad y enfrentar nuevos retos.’



Sobre el duelo del pasado miércoles ante el combinado holandés, el también ex directivo de Toluca y Chivas opinó que fue bastante complicado, pues el rival contaba con jugadores de primer nivel, afortunadamente el representativo tricolor pudo tener mayor dominio del balón. El resultado dará aliento al equipo en su camino para conseguir el boleto al Mundial.



Pulir detalles



Agregó que uno de los detalles ’a pulir’ en el conjunto dirigido por Gerardo Martino es la tranquilidad a la hora de definir. ’Es un aspecto fundamental. Hay que tener calma al momento de pensar hacia dónde mandar la pelota. Eso les faltó para tener un resultado más contundente, ojalá que en el partido del próximo martes (ante Argelia, en La Haya) obtengan otro triunfo.’



Estimó además que el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien anotó el gol de la victoria ante Los Países Bajos y actualmente milita en la Liga Premier con el Wolverhampton, tiene los argumentos necesarios para ser el líder de la nueva camada tricolor, pues en el futbol inglés ha demostrado su calidad.



’Es un goleador y una persona que se entrega en cada partido, tiene todo para convertirse en un referente, incluso podría ser el capitán’, opinó.



El ex federativo también habló sobre los jugadores Andrés Guardado y Héctor Moreno, cuya convocatoria para la presente minigira europea causó gran polémica, toda vez que han tenido muy poca actividad con sus respectivos equipos, el Real Betis, de España, y el Al-Gharafa, de Qatar.



’Me pareció correcto su llamado, en múltiples ocasiones han demostrado su valía. Si bien es cierto que con sus clubes no han disputado muchos minutos recientemente, tengo la certeza de que entrenan al más alto nivel de exigencia, y eso hizo que estuvieran en buena forma y tuvieran la preparación adecuada para el partido ante Holanda.



’A pesar de las diversas críticas, el técnico solicitó a los mejores, a quienes él consideró podían funcionarle de la mejor manera, y da gusto saber que no se equivocó, desde mi punto de vista, Martino está haciendo muy buena labor al frente de la selección nacional, sostuvo.



Por último, Lebrija deploró que en las convocatorias del Tricolor aún exista poca disposición de los dueños de los clubes de la Liga Mx para ceder a sus jugadores.



’Este asunto se podría solucionar de una manera sencilla. Para no estar con los jaloneos de última hora, tanto directivos como federativos deben hacer una programación, al menos de un año, de acuerdo con los certámenes registrados en el calendario y con la debida antelación, así se evitarían muchos conflictos. Si quieren resultados a largo plazo, hay que apoyar, no hay de otra’, concluyó.



Promesas mexicanas



Si bien México exportó en esta temporada a tres futbolistas a Europa, se debe entender que los clubes del viejo continente ahora buscan a jugadores cada vez más jóvenes y la Liga Mx debe tener una meta del por qué quiere que haya más tricolores en el extranjero para así provocar mayor interés en estos elementos, opinó Israel Castro, ex seleccionado nacional y quien radica en España después de retirarse con el Toledo.



En tanto, de acuerdo con el diario británico The Guardian, Marcelo Flores, quien fichó en esta semana con el Arsenal, y Luis Puente, integrante de las fuerzas básicas de Chivas, fueron considerados en la lista de las 60 mejores promesas del balompié.



’Entendemos entre líneas los beneficios de tener mexicanos en el futbol de Europa, pero debe de haber una raíz, que no sea sólo un capricho. Es cierto, ayuda a la selección, pero si canalizamos ese proceso de jugar en clubes europeos y luego en la Liga Mx, habrá un mayor potencial’, sostuvo Castro.



Los equipos, sugirió, deben trabajar para exponer y generar un mayor número de exportaciones con una meta en concreto y no esperar una visita de los clubes europeos para fichar a los jugadores, tal como ha pasado con casi todos los mexicanos que ahora están en el extranjero.



Después del cierre el lunes del mercado de fichajes, México tendrá en Europa en esta temporada a 14 representantes, luego de las contrataciones de los juveniles Eugenio Pizzuto (Lille), Alejandro Gómez (Atlas), Gerardo Arteaga (Genk) y Marcelo Flores (Arsenal), este último formado en clubes de Inglaterra.



Castro advirtió que la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol también deben entender que los equipos ahora hacen visorías a jóvenes talentos y tienen un seguimiento de los futbolistas promesa.



’Todo ha cambiado. Antes iban por el que destacaba en Primera División, luego por quien debutaba. Ahora el scouting –buscador– es diferente y ven a los jóvenes de selecciones menores, así analizan las condiciones de aquellos con capacidad para formarse en Europa’, afirmó.



Una forma de aprovechar la logística de los europeos, explicó, ’es dar posibilidades a los futbolistas para migrar aunque sea por fogueo. Por un convenio que hizo Monterrey, Carlos Rodríguez vino a España hace un tiempo y fuimos compañeros en el Toledo, en la Liga B. Él no era titular ni jugaba. Pero cuando regresó a México enseguida debutó en Primera y poco después ya estaba con la selección, de algo sirvió esa experiencia.’



Después del buen desempeño que han tenido Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Jesús Tecatito Corona (Porto) con sus respectivos equipos, medios especularon un interés por parte de varios clubes, aunque al final ninguno cambió de plantel.



Incluso, el seleccionado Miguel Layún argumentó que la nacionalidad fue el impedimento para ser fichados por otro conjunto. Israel Castro discrepó al recordar que cada caso tiene circunstancias particulares. Y negó que la falta de un pase comunitario haya sido el principal factor para evitar un cambio de club.



’Jiménez y Corona viven un muy buen momento y eso nos beneficia a todos los mexicanos. Cada uno sabrá las razones para continuar en sus clubes, el pase comunitario no lo veo como un factor trascendental’, aclaró.



Es cierto, reconoció, ’la nacionalidad europea ayuda y es difícil para los tricolores obtenerla, pero el aspecto principal para un equipo es el rendimiento en la cancha, si quiere a un jugador, como sea va a ir por él.’



(Con información del diario La Jornada)