Localizan algunos insumos ’perdidos’ en la jefatura de enfermería de hospital de Taxco

*Sin embargo, el material enviado por el ayuntamiento aún se encuentra desaparecido, señalan



Taxco, 6 de mayo. Ante las manifestaciones que se han generado por la falta de insumos en el hospital general Adolfo Prieto, parte de la Contraloría de la Secretaría de Salud Guerrero (Ssa), localizó algunos insumos médicos y de intendencia embodegados desde el 1º de mayo en la oficina en la jefatura de enfermería y no fueron repartidos al personal, sin embargo el material que envió el gobierno municipal de Taxco aún se encuentra desaparecido.



Por las protestas que continúan en el nosocomio, se localizó material médico y de intendencia acumulado en un área administrativa.



Fue el mismo titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero (Sefodeco), Álvaro Burgos Barrera; junto con personal del mismo hospital que comenzaron a buscar el material que estuvo llegando y del que varios de los trabajadores se quejaron que no había.



Se localizaron varias cajas de material médico embodegado, como overoles, toallas, cloro, agua embotellada cubrebocas y otras cosas que el número no coincidió con el listado que tenía el personal del gobierno estatal pero al mismo tiempo la dotación que hizo el gobierno de Taxco, de detergente, cloro y otros elementos no fue localizada dentro del hospital. La recuperación del material causó más molestia en el personal de salud porque muchos de ellos tuvieron que comprar personalmente las cosas para poder prestar el servicio. Denunciaron, que los cubrebocas les entregaron uno para cada persona y tenían que utilizarlo diariamente.



Los mismos manifestantes denunciaron que a partir de abril se llevó a cabo la adaptación de una parte del hospital, la cual de ’manera improvisada y sin tener lineamientos previamente analizados por personal con expertos en la materia, la habilitaron, cuando antes de la adaptación, esa área estaba asignada para atender a los pacientes masculinos con diferentes patologías’.



La denuncia de los manifestantes corresponde a que con el cambio, ’se cuenta con dos cuartos aislados, las tomas de oxígeno y aspiración, no son funcionales en su totalidad y no se contaba con ventilador respiratorio, en ese espacio se atendía a un total de 13 pacientes, pero se tomó también el área de unidad de cuidados intensivos donde tiene capacidad de dos camas con dos ventiladores, los cuales no tienen filtro, el área donde se brindaba atención a los neonatos que están para vigilancia de crecimiento y desarrollo’.



Denunciaron que, así como los que tienen alguna patología en específico y neonatos graves, fue ’adaptada el área para formar parte del área Covid, al momento de hacer la adaptación se generó un hacinamiento en el área destinada para la atención a usuarios con otras patologías aumentando el riesgo latente de un contagio colectivo de los pacientes que se encuentran en el hospital por alguna otra patología diferente a Covid-19 al encontrarse todos en una área mixta sin una diferenciación adecuada de pacientes masculinos, femeninos y pediátricos’.



Expresaron que el problema principal no sólo tiene que ver con la falta de ’insumos (que ya es grave en la situación actual), sino que se ha roto desde hace tiempo la armonía y mística de trabajo tan necesarios para el buen funcionamiento del hospital, ya que los directivos han generado un ambiente de abandono, displicencia, hostigamiento y acoso laboral desde hace bastante tiempo, situación que ha impactado en la calidad de los servicios otorgados a la población de esta región del estado’. Denunciaron que en la situación de emergencia sanitaria en la que ’estamos inmersos, se ha exhibido de manera catastrófica la falta de responsabilidad, capacidad y conocimiento para conducir la respuesta hospitalaria a la contingencia de covid19, situación que agrava aun más la precaria situación de seguridad de los trabajadores del hospital llegando a niveles de negligencia criminal, no solo con el personal sanitario, si con la población en general; es tal la situación que el personal atiende a los pacientes sobre la rodillas, sin los mínimos estándares de bioseguridad’.



Mantienen plantón para exigir renuncias de directivos



Por segundo día consecutivo trabajadores del hospital general Adolfo Prieto, que laboran por jornada acumulada, mantuvieron el plantón en las oficinas administrativas para exigir la destitución del director Francisco Gutiérrez Fitz, de la subdirectora Rosario González y de la jefa de enfermeras, Ana María Leonardo por las irregularidades en el manejo de los insumos médicos del Covid-19.



Desde ayer, también se sumaron varios trabajadores de base y formalizados, quienes se unieron al paro activo que comenzó para exigir la entrega de material y equipo médico al hospital.



Los trabajadores manifestaron que no han tenido atención de parte de las autoridades como es el caso el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Carlos de la Peña Pintos. Por lo que exigieron que se atiendan las demandas, porque en reuniones convocadas por el director Gutiérrez Fitz, ’ha dicho que si la Ssa no dota de insumos, el personal está obligado a adquirir por su cuenta dicha protección, siendo esto una total muestra de violación de los derechos que tenemos como trabajadores’.