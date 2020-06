Localizan auto baleado en vía turística de Zihuatanejo

Un vehículo con impactos de bala y huellas de desmantelamiento fue localizado en una brecha de terracería, cerca de la carretera escénica La Ropa-Riscalillo, en Zihuatanejo.



El hallazgo se reportó hacia las 16:00 horas de este martes en dicha vía que comunica la tradicional playa La Ropa con el boulevard del Aeropuerto.



Se trató de un automóvil marca Volkswagen tipo Gol color plata, con placas del vecino estado de Morelos, cuya carrocería presentaba impactos de bala calibre .223 (AR-15) en la parte frontal.



Además, el vehículo no tenía las llantas delanteras, y las autoridades presumen que fue utilizado para la comisión de un acto delictivo que derivó en un enfrentamiento, y posteriormente fue abandonado en ese lugar.



Se informó que en la unidad no había rastros de sangre y que no tiene reporte de robo.



Al final de las diligencias, el vehículo fue remitido ante la autoridad competente para la correspondiente investigación.