Localizan sin vida a hijo de exalcalde de La Perla; estaba reportado como desaparecido.

Maltrata, Ver.- El hijo de José Melquiades Vázquez Lucas, ex alcalde del municipio de La Perla, fue hallado esta mañana sin vida y con huellas de tortura a un costado de la autopista, a la altura del Trébol de Maltrata.



Se trata de José Andrés Vázquez Mauro, quien contaba con 27 años, el cual estaba reportado como desaparecido.



Fue al medio día que, a través del 911, donde se reportó que una persona del sexo masculino se encontraba sin vida cerca del Trébol de Maltrata, kilómetro 244 la autopista, tramo Esperanza-Ciudad Mendoza, carril de bajada.



Fueron elementos de la Policía Federal, Guardia Nacional y Seguridad Pública los que se trasladaron al lugar para confirmar que se trataba de una ejecución y de acuerdo con información recabada por Infover Noticias dejaron una cartulina en la cual daban detalle de las probables causas del crimen, pero no fueron reveladas. La víctima vestía camisa color rojo, pantalón gris y zapatos color café.



Posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para llevar a cabo la cadena de custodia en busca de indicios y el levantamiento del cuerpo, el cual presentó huellas de tortura y varios impactos de proyectil. Más tarde se confirmó que se trataba del hijo de José Melquiades Lucas, ex alcalde de La Perla.



Trascendió que tiene dos días que José Andrés fue "levantado" en la región de Orizaba por hombres armados a bordo de cuatro camionetas, junto con un amigo de nombre Nahúm, el cual horas más tarde fue liberado.