Localizan a menor de edad reportado como desaparecido en Tezoyuca

La Unidad de Investigación, Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y la Policía de Género de Tezoyuca informaron la localización del menor J. A. J. C., de 12 años, quien había salido de su domicilio en el Barrio La Resurrección, alrededor de las 15:40 horas del 30 de octubre de 2025.



La Directora de Seguridad Pública, solicitó la geolocalización del teléfono del menor, la cual arrojó coordenadas en el municipio de Chiconcuac.



Elementos de la Policía de Género realizaron un recorrido a pie por la plaza vieja de Chiconcuac, donde lograron ubicar al menor.



El menor relató que recibió una llamada en la que le informaban falsamente que su tía había sido secuestrada y que debía seguir instrucciones para encontrarse con ella, lo que lo llevó a desplazarse por distintos puntos hasta llegar a Chiconcuac.



Tras confirmar que su familia se encontraba a salvo, el menor fue trasladado a su domicilio y entregado a sus padres.



Como parte de las acciones, se revisaron las cámaras del C2 Tezoyuca, se entrevistó a familiares y vecinos, y se solicitó apoyo de COBUPEM para la geolocalización, con resultado positivo.



La autoridad confirmó la localización con resultado afirmativo y agradeció el apoyo recibido en las labores de búsqueda.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de la ciudadanía, y continuará trabajando de manera coordinada para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la pronta atención en casos de emergencia.