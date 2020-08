Locatarios y autoridades de Córdoba refuerzan dialogo a favor del mercado Revolución

Locatarios del mercado Revolución y el Cabildo del Ayuntamiento de Córdoba celebraron la cuarta mesa de dialogo con el objetivo de definir el proceso de rehabilitación de las instalaciones del zoco, para iniciar la obra que cuenta con recursos municipales por 20 millones de pesos.



La presidenta municipal, Leticia López Landero, señaló que el dialogo es fundamental para lograr un consenso entre ambas partes que permita ejecutar este proyecto que beneficiará no sólo a las y los locatarios, sino también a la ciudadanía de Córdoba y la región.



Gloria Morales Trujillo, a nombre de las y los locatarios, pidió a las autoridades municipales a generar las condiciones suficientes de que los espacios y distribución de los espacios de venta se mantendrán en igualdad de condiciones a las actuales.



Comerciantes afectados por el incendio del 31 de enero pidieron a sus compañeros locatarios solidarizarse con ellos y permitir que la obra se ejecute para que puedan contar con un espacio digno de trabajo y recuperar su patrimonio.



’Vamos a dejar el mercado antes de irnos. En año y medio vamos a hacer lo que muchos no han hecho. No están solos’, precisó López Landero, tras asegurar que el proyecto de rehabilitación mantiene las actuales dimensiones y ubicación de cada uno de los locales y pasillos a intervenir, para mayor seguridad patrimonial de comerciantes.



La munícipe cordobesa reiteró que los 20 millones de pesos que aportará el Ayuntamiento ya están etiquetados, al igual que los 130 millones que la federación, a través de SEDATU, destinó. Advirtió que es necesario iniciar la obra lo antes posible a fin de evitar que estos recursos se pierdan o se reasignen a otro municipio.



Locatarios y autoridades municipales acordaron continuar con el diálogo en los días siguientes.



Boletín 1913

18 Agosto 2020