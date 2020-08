Logra EDOMÉX la corona en la categoría SUB16 damas del World Open Home Hockey 2020

• Participan 600 jugadores de clubes chilenos y mexicanos.



Zinacantepec, Estado de México, .- A fin de mantener el nivel competitivo de las y los jugadores mexiquenses de hockey sobre pasto, en días recientes algunos de ellos tomaron parte en el torneo virtual World Open Home Hockey 2020, el cual contó con la participación de 600 jugadores, provenientes de clubes mexicanos y chilenos.



Realizado en cuatro categorías, la pareja mexiquense integrada por Ximena Cuate y América Lancheño se coronaron en la categoría Sub16 Damas, de esta competencia que consistió en realizar ejercicios técnicos que previamente se hacían llegar a los competidores.



Estos desafíos fueron propuestos por jugadores de reconocido nivel internacional para que el día de la competencia se presentara en vivo ante los demás competidores y fuera evaluado por el panel de jueces, integrado por jugadores o entrenadores de selecciones nacionales.



Respecto a lo que fue su segunda participación en competencias internacionales, Ximena Cuate resaltó la preparación mental que debió desarrollar para este tipo de competencia, un aspecto que considera parte fundamental de su fortaleza deportiva ya que por diversas circunstancias ajenas a ella, como es el caso de la presente pandemia, nunca ha podido asistir a unos Juegos Nacionales.



’Desde que yo inicié mis Juegos Nacionales se han cancelado. Entré jugando en la modalidad de Sala y cuando me tocaba jugar los nacionales, recortaron mi categoría, yo necesitaba tener dos años más de la edad que tenía, entonces me suben a la modalidad de pasto y estuve dos años entrenando en pasto; cuando me toca jugar el nacional, vuelven a recortar categorías y así sucesivamente, hasta esta pandemia’, recordó.



Agregó que el inicio de confinamiento fue muy difícil, ya que se encontraba en su etapa más intensa de preparación, de cara a los Juegos Nacionales 2020 y pudieron ser sus primeros nacionales luego de entre seis y siete años de practicar el hockey.



Sin embargo y con el apoyo de la comunidad del hockey en el estado y el país, así como la realización de eventos como el World Open Home Hockey han ayudado a mantenerse dentro de la práctica deportiva.



Ximena recordó que inició en el hockey a los ocho años, ya que consideraba que tenía problemas para socializar, por lo que sus padres buscaron un deporte de conjunto y eligieron el hockey, donde ha desarrollado diversas habilidades y capacidades, incluso en la modalidad de competencia virtual, ya que además de la parte técnica, adecuar espacios en casa, se agrega presión al estar frente a cámaras.



’No sabes cómo te va a salir en cámara, puede ser que sin que te vea nadie te salga, pero ya estando ahí con jueces, con niñas de tu edad, con tu entrenador, es la presión, los nervios y saber manejarlo, eso es lo más complejo’, agregó.