Logra PESH resolución histórica a favor de los derechos político - electorales de las mujeres: Sharon Montiel

LOGRA PESH RESOLUCIÓN HISTÓRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES



• Es legal y constitucional que las planillas, en lo individual y su conjunto, estén conformadas mayoritariamente por mujeres: TEEH.

• La paridad de género en las postulaciones no debe entenderse como un máximo, sino como un mínimo para favorecer más mujeres en la política.



El Partido Encuentro Social Hidalgo obtuvo resolución favorable por parte del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, la tarde de este viernes en el Recurso de Apelación RAP-PESH-004-2020, promovido por la Presidenta de este Instituto político, Sharon Montiel, en contra del oficio IEEH/PRESIDENCIA/461/2020, por el cual la autoridad electoral dio respuesta a una consulta planteada en torno de la integración de las planillas para la elección de Ayuntamientos, a la luz de los derechos político-electorales de las mujeres.



En la consulta, la también Representante Propietaria ante el IEEH, planteó si fuera legal y constitucional postular tanto una planilla integrada preponderantemente por mujeres; y si en las planillas que presenten los partidos para los 84 Ayuntamientos, hubiera mayoría de mujeres, a lo cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el oficio de referencia, estableció que no es posible proyectar más que la mitad de mujeres, ni encabezando las planillas que realicen los partidos, ni en la integración de cada una de ellas.



Al ser un asunto de la máxima relevancia y urgencia, toda vez que el registro de planillas comenzaría el día de hoy, durante las primeras horas del pasado miércoles se ingresó el medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que lo radicó de inmediato y en esta tarde, siguiendo los argumentos planteados por Encuentro Social Hidalgo, se ha pronunciado unánimemente en favor de reconocer que no es un piso máximo sino mínimo la paridad de género en las postulaciones que hagan los partidos, y que para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, aún falta mucho, por lo cual se justifican estas acciones afirmativas.



La Presidenta del Partido Encuentro Social Hidalgo, Sharon Montiel, manifestó su determinación por continuar impulsando el desarrollo político de las mujeres desde el nivel municipal, lo que les permitirá mejorar en sus capacidades y el disfrute de sus libertades y derechos, como defiende el partido que encabeza, habiendo sentado este histórico precedente por parte del Tribunal Electoral local.