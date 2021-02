Logra Universidad Tecnológica del Valle de Toluca certificado en igualdad laboral y no discriminación

• Refuerzan estas acciones las políticas públicas del Gobierno del Estado de México que promueven la equidad e igualdad de género.



Lerma, Estado de México, .- La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT) obtuvo el distintivo Plata en la auditoría de vigilancia de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, convirtiéndose en la primera institución de educación superior de control estatal en lograr dicha certificación.



Con estas acciones, el Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, a través de la Secretaría de Educación, que encabeza Gerardo Monroy Serrano, promueve la equidad e igualdad de género, siendo una de las prioridades y una política transversal del Estado de México.



Es por ello que, mediante la empresa certificadora a nivel mundial Factual Services, SC, la UTVT recibió este reconocimiento luego de cumplir con los requisitos que marca la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, implementada y promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).



El Rector de la UTVT, Jorge Bernáldez García, recibió el distintivo en nombre de las 253 mujeres y 261 hombres que conforman el personal de esta institución educativa, quienes conjuntamente sumaron esfuerzos para el cumplimiento eficiente y eficaz de la norma.



La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo públicos, privados y sociales establecidos en la República mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad, que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.