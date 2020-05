¿Lograrán Monreal y Mario Delgado votar el extraordinario para el martes próximo?

El pulso interno dentro de la Cámara de Diputados y en el Senado entre morenistas, y de éstos con la oposición, está a todo lo que da.



Y es que a Andrés Manuel López Obrador ya se le metió la idea de apoderarse del control absoluto del Presupuesto Federal, y para ello requiere de que diputados y senadores saquen adelante una reforma al artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que este diga que:



’En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (de Hacienda- en este caso bajo el control de López Obrador) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal’.



O sea…



Ello la permitiría al tabasqueño ’brincarse’ la Constitución que indica que todo lo relacionado con aprobación y aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación es responsabilidad única y exclusiva de la Cámara de Diputados.



Y políticamente se sabe que eso justamente es uno de los pesos y contrapesos entre poderes.



Si se le quita esta facultad al Congreso, los diputados federales pasan a ser ’floreros’, en cuanto al destino de los recursos asignados al Presupuesto. Simplemente un feo adorno más de la República.



Hoy, el presidente López Obrador tiene en el grupo parlamentario de Morena la mayoría suficiente para sacar sin problemas esta reforma, y que López Obrador cumpla su deseo.



Peeero, ya sabe usted que siempre hay un pero.



Para cumplir con el trámite está primero el tema de las restricciones del coronavirus y luego los pesos y contrapesos integrados por la numeralia dentro del Congreso.



Hoy en cada cámara se declarará concluido el primer período legislativo de la 64 Legislatura de este año, y mañana en la sede del Senado Ricardo Monreal y Mónica Fernández procederán a instalar la Comisión Permanente para pasar de inmediato a convocar a un período extraordinario para el glorioso martes 5 de mayo se proceda a realizar la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria exigida por López Obrador.



El tema es que para que eso sea posible se requiere votación calificada, es decir las dos terceras partes de la Comisión Permanente y es aquí donde comenzarán los sudores y la tronadera de dedos de Ricardo Monreal y de Mario Delgado.



Cosas de los equilibrios y los pesos y contrapesos del Congreso y de las fuerzas Políticas vigentes, la Comisión Permanente está integrada por 37 legisladores.



De éstos, 19 son diputados de todos los partidos y 18 son senadores. El resultado final es que Morena y aliados cuentan con 24 integrantes mientras que el llamado bloque opositor (PAN, PRI, MC y PRD) cuentan con 13.



Para convocar al período extraordinario se requieren 25 de entre el total de todos ellos.



Y los aliados del Presidente no tienen el las dos terceras partes más uno que necesitan para lanzar esa convocatoria.



Les falta un legislador.



Ufff!!! Y rete uffff!!!



Encima de lo anterior ha trascendido que no todos los legisladores aliados de López Obrador están de acuerdo con su intentona de golpe a la Ley de Presupuesto, que prácticamente sería un golpe de Estado blando, pero efectivo a las facultades del Congreso.



El primer gran opositor a esta pretendida reforma de López Obrador, que va a actuar como catalizador del descontento interno dentro de Morena contra el Jefe Máximo, es el histórico ahora diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien no sólo carga con la imagen de hombre de Estado, sino que fungirá como vicepresidente de la Mesa directiva de la Comisión Permanente.



Porfirio no sólo es un prestigiado político en México, sino que tiene una imagen consolidada a nivel internacional. Lo conoce medio mundo en el poder en todo el orbe.



Bueno, pues Muñoz Ledo ya comenzó a torpedear la reforma presupuestal de López Obrador, acusando a éste de pretender concentrar innecesaria y peligrosamente el poder. Cierto, no lo ha dicho aún, pero ha dejado entrever que AMLO pretende convertirse en una especie de dictadorzuelo a la Chávez.



Con las cosas así, otros diputados y senadores de Morena coinciden con Muñoz Ledo y seguro van a actuar en contra de esta reforma.



El asunto se ha convertido de entrada en una cuestión muy complicada para la dupla de coordinadores y presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado.



Y se va a complicar aún más si la iniciativa de Marko Cortes, presidente de Acción Nacional, quien el martes convocó a sus pares del PRI, MC y PRD a unir fuerzas y consolidar en este trance de nuevo al llamado ’bloque opositor’, tiene éxito.



Eso requeriría que mañana viernes acudan a la sesión de la instalación de la Comisión Permanente, todos los diputados y senadores de estos partidos que forman parte de la Permanente y luego votan en contra.



Si es así, López Obrador tendrá que esperar hasta septiembre para ya con el Congreso actuando en pleno, volver a impulsar esta iniciativa.



Ya para entonces el país comenzará a vivir el proceso electoral de 2021 y será muy difícil que algo así camine dentro del Congreso.



Tendría que lograr un voto positivo primero en San Lázaro y luego llevarlo al Senado, donde Morena y Monreal no tienen la mayoría.



Marko pide unidad amplia



En una conferencia conjunta con Mauricio Kuri y Juan Carlos Romero Hicks -coordinadores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional en el Senado y en San Lázaro, respectivamente-, Marko Cortés lanzó el mediodía del martes un amplio llamado a todas las fuerzas políticas, a los empresarios, a los organismos de la sociedad civil y a todos los mexicanos a que, juntos, ’evitemos la concentración de poder’ que pretende lograr Andrés Manuel López Obrador.



Indicó que en caso de que López Obrador y sus aliados en el Congreso logren aprobar esta reforma, el PAN y quienes se sumen, acudirán a la Suprema Corte y a los organismos internacionales para denunciar esa imposición y concentración de poder.



López Obrador quiere usar el dinero del pueblo sin control alguno y anular así a la Cámara de Diputados, ’que es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar, modificar el presupuesto federal…



’Por eso hoy Acción Nacional, como Sistema PAN, convoca a las demás fuerzas políticas, a los empresarios, a los organismos de la sociedad civil, para que juntos evitemos la concentración de poder y evitemos un retroceso democrático frente a un gobierno claramente autoritario’, subrayó.



Detrás de esta intentona de control presupuestal, advirtió el dirigente blanquiazul, viene otro golpe; el de controlar igual los multimillonarios recursos de las Afores, una intentona ’improcedente y peligrosa, porque son recursos que pertenecen a los trabajadores y no al gobierno’.



Kuri, afirmó por su parte que el tabasqueño demuestra su verdadera cara al considerar a sus legisladores como empleados: ’está desesperado por obtener recursos y por eso perderán estrepitosamente las elecciones del 2021’, pronosticó.



