López-Gatell admite que hay ’cifras ocultas’ de muertes y contagios COVID-19

www.guerrerohabla.com



Photo of Diego Santiago



Ciudad de México. Mayo 27, 2020.-Este miércoles, en comparecencia ante el Senado, el doctor Hugo López-Gatell admitió que hay ’cifras ocultas en el número exacto de decesos y contagios’ por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2.



Durante la reunión virtual con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el subsecretario de Salud apuntó que la cifra exacta de casos de COVID-19 es inconmensurable. Y es que, añadió, el esfuerzo del gobierno federal se ha concentrado en salvar vidas. Por ello, cuando los pacientes mueren no siempre se hace la prueba para determinar si el virus causó el deceso.



En términos de tiempo, la epidemia dura 14 días. Ocho mil 134 defunciones representan un subconjunto de las muertes que posiblemente han ocurrido por COVID-19. La vigilancia de mortalidad centinela, la intensidad de ocurrencia de los casos graves que llegan a ser fatales. Sabemos que existe la particularidad de la Fase 3 personas críticamente enfermas no se les pueda tomar muestras. Es deseable que a un postmortem intente tomar un espécimen y lo envíen al laboratorio. Sin embargo, por la naturaleza la operación es inmanejable y se prioriza rescatar vidas’, justificó.



Además de las ’cifras ocultas’, López-Gatell explicó que no se ha rebasado el número de 280 muertes diarias, a pesar de que este martes las cifras apuntaron que fallecieron más de 500 personas.



Según el funcionario, no se ha rebasado porque los números corresponden a la fecha en que se confirma que los fallecimientos fueron provocados por la COVID-19.