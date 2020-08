López-Gatell amenaza a gobernadores

Cárcel a quien no aplique el semáforo

Miles de demandas judiciales contra él

Busca desviar responsabilidad a estados

¿Muertes por ideología?





Las cualidades de un general son el juicio y la prudencia

Tito Livio, historiador latino







De verdad no tengo nada contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero cada paso que da, lo da en sentido de violar las leyes, de dictar medidas que afectan la salud de los mexicanos y, por si fuera poco, juega con la vida de millones de mexicanos en base a intereses políticos, electorales e ideológicos.



Ayer, en la reunión virtual de la Conago, estuvo presente el vocero de la pandemia, López-Gatell, fue objeto de malestar de los gobernadores, porque fueron amenazados por el funcionario con aplicar sanciones administrativas y penales, en base a un acuerdo de la autoridad sanitaria, si no se aplican correctamente las medidas para contener la pandemia.



El funcionario, que un día dice que es funcional el semáforo, otro lo niega y luego dice que será para un plazo de dos semanas, puso al micrófono a la abogada general de la Secretaría de Salud, Maricela Lecuona, para dar algunos fundamentos jurídicos de esas ’sanciones’, que se publicaron en El Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de mayo, después de presentar el ’método del Semáforo’.



Textualmente relata la funcionaria: ’En caso de que el gobierno de una entidad federativa deje de acatar el resultado de la evaluación semanal y omita instrumentar las medidas correspondientes para el respectivo nivel de riesgo publicado por la autoridad sanitaria federal y en consecuencia instruya a su población a tomar medidas relacionadas con un nivel de riesgo menor, previa investigación de la autoridad competente que así lo resuelva, se hace patente que el o los servidores públicos podrán ser responsables civil, administrativa y/o penalmente de dicha decisión’ No se traslada la responsabilidad, sino que ya existe por parte de los funcionarios.



Esto desató en los gobernadores una serie de dudas y señalamientos. Mauricio Vila, de Yucatán, le respondió que entonces ’la principal preocupación que tenemos todos los gobernadores prácticamente es una negativa y el semáforo nacional es obligatorio y de no hacerlo tendremos consecuencias administrativas y penales, entonces el espíritu de lo que estamos buscando como gobernadores no lo estamos encontrando’.



El tema del semáforo había sido un factor de rispidez entre los ejecutivos estatales y el funcionario federal. Todo hacía indicar que las cosas estaban mejorando, pero sin necesidad de presionar a los gobernadores, el vocero saca esa postura de su bodega de recriminaciones. Ahora, para López-Gatell ’hay que acatar el semáforo en rojo obligatoriamente que ya estaba establecido desde antes y ahora nada más en el documento se especifica que ahora tenemos responsabilidades administrativas y penales’. A esto le respondió en forma cantinflesca; no supo que responder, otra vez se había deteriorado la relación.



Claudia Sheinbaum salió al quite y dice: ’yo creo que sí valdría la pena que pudieran ahondar en este tema porque nunca se había hablado de ello y valdría la pena, me parece que nunca habíamos llegado a este límite’.



Esta decisión la toma el funcionario luego de más de mil demandas contra el gobierno federal, interpuestas por diversos grupos sociales y personas en lo individual, como lo reconoció en la misma reunión virtual, a la que asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esta sería la forma de desviar la responsabilidad a los gobiernos de los estados.



Por una parte, el vocero habla de apertura, diálogo y acuerdos en común, pero por la otra amenaza con acuerdos secretariales, basados en el 73 de la Constitución, pero no asume la responsabilidad que tiene en el peor manejo de la pandemia.



Además, lanza amenazas, aunque estén encubiertas de ’acuerdos secretariales’, a autoridades independientes de la Federación. Flaco favor le hace al presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentando al Ejecutivo federal con los estados de la República.



Entendemos que el ’científico’ de buró no sepa de interpretaciones de la Constitución. Es un asunto de ’moditos’.



PODEROSOS CABALLEROS



VIAJES BOJÓRQUEZ: Con el fin de crear diversas opciones turísticas para los mexicanos, GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, y Viajes Bojórquez, de Armando Bojórquez, firmaron una alianza para dar a vida a un programa, cuyo objetivo es impulsar la reactivación del sector turístico en los próximos meses, a lo largo y ancho del territorio mexicano, brindando diversas alternativas de viaje con facilidades. Ambos directivos explicaron que dicho acuerdo promoverá destinos nacionales y pueblos mágicos, con el fin de poner al alcance de muchos mexicanos, la opción de viajar en los próximos meses o durante 2021, reactivando el turismo en nuestro país. Para ello harán uso de la plataforma de México Travel Channel, canal de GINtv, la oferta televisiva de GINgroup, en donde podrán difundir paquetes y descuentos accesibles para impulsar paseos, viajes y recorridos que permitan a las familias, reintegrarse a la normalidad y disfrutando de momentos inolvidables. Armando Bojórquez comentó que durante 2019, un total de 254 millones de turistas mexicanos se desplazaron por el territorio nacional ya sea por viaje de placer o negocio, generando importante actividad turística y económica.



IPADE: En la nueva normalidad post pandemia, donde los líderes de empresas requerirán de las mejores habilidades directivas para llevar a las organizaciones hacia la recuperación del crecimiento económico, IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, celebra nuevamente que por decimotercer año consecutivo fue reconocido por la revista Expansión como la mejor escuela de negocios del país, por la calidad de sus Programas Full-time y Executive MBA que se imparten en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En el ranking nacional, el IPADE obtuvo el puntaje más alto, de 4.80 en Profesores y contenido del Programa y 4.66 en Red de Contactos. Los Programas MBA del IPADE, que este año cumplen 50 años de fundación, han formado a casi 9 mil líderes de empresas de todo el país, quienes valoran también el obtener experiencia profesional en escuelas de negocio globales de alto nivel gracias a los acuerdos que tiene el IPADE con más de 100 instituciones en los 5 continentes.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx