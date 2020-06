López-Gatell, en el pico de la curva

Cuando el país se encuentra en rojo y el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza bajo torrencial tormenta una intensa gira de trabajo por el sureste del país –de incuestionable belleza natural y milenaria cultura-, el zar anticovid Hugo López-Gatell enfrenta cuestionamientos de la oposición que lo ubican ya más del lado político que científico.

Con un millar de defunciones en un solo día, México está ya en la cumbre de los países más afectados por covid-19 y es factible que rebase a las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, por una simple razón: en el Metro viajaban sin ninguna medida sanitaria, hasta el mes de marzo, 5 millones de pasajeros que se dispersaban por toda el área metropolitana y el país y cuyos contagios nadie previó.

De la misma manera se realizaron actos masivos y se permitió la entrada y salida de miles de viajeros internacionales, lo mismo que atracaban cruceros a los puertos mexicanos cuando no eran aceptados en otros territorios y se permitió el libre acceso por nuestras fronteras norte y sur, sin ninguna restricción. Exigir hoy, que el país está al rojo vivo, adoptar medidas drásticas, es ya a toro pasado.

Las cifras están a la vista y nadie puede ocultar la realidad, pese a que el flamante subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud sea todo un artista para el manejo de las estadísticas y para argumentar que, en el caso de este miércoles 3, los mil muertos correspondan ’a días pasados’, pues se verá cómo avanza el acmé en las próximas horas. El país sigue en semáforo rojo.

TURBULENCIAS

Mancera, ajuste de cuentas

La exclusión del ex jefe de Gobierno capitalino Miguen Ángel Mancera de la Comisión Permanente del Senado forma parte de la campaña de la anulación total del PRD –incluida su ex dirigente Rosario Robles- y aun cuando intente dar la batalla legal, en la política está perdido cuando menos en lo que resta del sexenio…Investigadores e investigadoras de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma ’Benito Juárez’ de Oaxaca (FMC-UABJO), indicaron que la mayoría de casos de COVID-19 no tienen antecedentes de viaje, lo que indica que la infección se ha propagado por transmisión comunitaria, y al ingreso los pacientes muestran síntomas diferentes a los mencionados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo cual, con una mayor actualización de los criterios por región, la detección clínica de casos incrementará y se aprenderá más sobre este virus y su impacto sobre los países que no cuentan con el recurso suficiente para su diagnóstico en laboratorio. Laura Pérez-Campos Mayoral, Teresa Hernández Huerta, Gabriel Mayoral Andrade y Eduardo Pérez Campos Mayoral, determinaron lo anterior, luego de un arduo trabajo y análisis sobre los criterios que establecen los CDC y la OMS…El polémico gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que se investiga la muerte de Giovanni López, y "si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley", lo cual resulta intolerable no sólo para la sociedad tapatía, sino a nivel internacional, luego de la ejecución del afroestadunidense George Floyd que ha incenciado a Estados Unidos. El caso del tapatío Giovanni, se investiga, fue porque no llevaba cubrebocas…

