López-Gatell, entre la ciencia y la política

Es injustificada –desde el punto de vista científico-, la petición del zar anticovid del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, pues la pandemia afecta a todo el mundo y no sólo a México, no se ha encontrado ni el origen del virus ni la forma de cómo combatirlo; el confinamiento en las ciudades no ha mitigado lo suficiente y descontrol es global.

En consecuencia, el subsecretario lo único que ha hecho son llamados a quedarse en casa –que lo ha seguido puntualmente el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin-, a conservar las medidas de higiene y encender el semáforo de riesgo epidemiológico basado en los datos que aportan municipios y gobiernos de los estados.

La Ley establece claramente la responsabilidad del Gobierno Federal –compartida con los gobernadores-, en el manejo de emergencias como ésta y faculta a los municipios para dictar medidas de tipo administrativas pero no coercitivas a efecto de controlar la expansión de la epidemia que, como se ha señalado, afecta a todo el planeta.

Pedir que renuncia por lo que se considera ineficacia es una bandera política para golpear a la actual administración y posicionarse electoralmente para el 2021, pero carece de sustento político. Y esto lo sabe bien López-Gatell que, al implementar medidas comunitarias para lugares remotos, ya recorre el país también como parte de una promoción personal con fines electorales.

TURBULENCIAS

Factureras y pacto contra México

La denuncia de Juan Manuel Briseño González, ex tesorero de la cooperativa Cruz Azul, en el sentido de que parte del dinero desviado por el Billy Alvarez fue para financiar la campaña del 2016 del candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, puede ser otro de los hilos conductores sobre la corrupción la IV Transformación se dispone combatir de raíz. Aunado a la denuncia de sobornos en la construcción del pacto contra México que impulsó reformas para entregar los recursos nacionales y empresas estatales a trasnacionales coaligados con nacionales, puede significado o un gol más contra el PRI o el cemento que cave la tumba en definitiva del tricolor. Al Billy Álvarez se le investiga por lavado de dinero a través de factureras, recursos que compartió con cómplices e incondicionales…’Haiga sido como haiga sido’, la detención de José Antonio Yépez (a) ’El Marro’ en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, es un alivio para los habitantes de la región del Bajío, y evidenció también la descoordinación y diferencias personales entre los funcionarios encargados de la seguridad nacional y estatal. El gobernador Diego Sinhue se le adelantó al secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo en dar la noticia, en tanto el Ejército se atribuye el mérito y la Guardia Nacional lo propio. Más que reflectores, los funcionarios deben dar resultados. Y sobre el tema de seguridad y narcotráfico, las aparentes disputas entre los secretarios de seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch y el sonorense Durazo, también deberán ser aclaradas, pues eso propicia que la delincuencia abone en favor de unos y en contra de otros…Todo quedará aclarado, seguramente, con la aprehensión de colaboradores del ex titular de la SSP, Genaro García Luna, que revelarán los tejes y manejes en este rubro…

