López-Gatell: entre lo público y lo privado

Si el Papa Francisco se duele de las personas que ante miles de enfermos y muertes por covid-19 se van de vacaciones, ¿Qué dice la sociedad mexicana del responsable de la conducción de la pandemia que en plena crisis se va a las playas de la costa oaxaqueña, sin guardar las medidas sanitarias recomendadas por la OMS de sana distancia, cubrebocas y lavado frecuente de manos?.

Nadie cuestionaría el derecho del funcionario a gozar de unos días de asueto, de disfrutar de la privacidad en la playa, pero se trata de un líder social que debe predicar con el ejemplo, de un funcionario público que debe cuidar de sus acciones ante el pueblo que a través de sus impuestos le paga su salario, de una responsabilidad que se ha echado a cuestas y que es salvaguardar la vida de los mexicanos.

Si ante un auditorio de millones de personas a través de todos los medios de comunicación masivos pide respeto al ’Quédate en casa’ y él en lo privado no lo hace, quiere decir que su mensaje es falso, que las medidas sanitarias implantadas por la OMS –como lo dice el presidente brasileño Bolsonaro- no sirven de nada, entonces estamos ante un engaño sólo superado por la realidad de casi 130 mil muertes.

Carece ya de autoridad moral el subsecretario Hugo López-Gatell para hacer llamado a cumplir medidas sanitarias si ni él mismo las practica o no son efectivas, y no es que haya animadversión hacia la IV-T, sólo que predicar con el ejemplo es necesario; se pueden perdonar incongruencias como aparentar combatir la corrupción y estar rodeado de corruptos, pero no de jugar con la sensibilidad y la vida de los mexicanos

TURBULENCIAS

Se complica asunto electoral en EU

A los 11 senadores republicanos que cuestionan el triunfo del demócrata Joe Biden, se sumó el presidente Donald Trump que alienta la inconformidad para retener la Casa Blanca y anuncia que participará en una marcha de protesta contra ’el fraude electoral’ que, aunque hay evidencia de la derrota del republicano y la victoria del demócrata, de todos modos hace ruido y exhibe al otrora país más civilizado del mundo como cualquier municipio rural del país en pleitos electorales que ya deberían ser superados…La tragedia humana que ha provocado la pandemia de COVID-19 ha lastimado a muchas familias, dejando profundo dolor, muy difícil de superar comentó el senador Ricardo Monreal al dar a conocer el fallecimiento de su tío, el Sr. Guillermo Ávila, hombre honorable y amoroso, a quien siempre admiré por su sencillez. Descanse en paz…El Gobierno Federal publicó un decreto mediante el cual prohíbe el uso de glisofato en el país, herbicida que causa graves daños a la agricultura, y que fue tema de controversia entre el ex titular de la Semarnat, Victor Toledo, y el jefe de la desaparecida Oficina de la Presidencia de la que fue jefe Alfonso Romo, hoy ambos en la banca…El coordinador de Morena en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier Velazco, dijo que en este año para enfrentar el desafío económico, se tendrán sentarán las bases en esta Legislatura para lograr que se establezca desde las leyes la austeridad, se gaste menos y mejor el presupuesto federal, que no haya despilfarro y que se acabe la corrupción y consideró que es una buena señal que la deuda pública haya reducido por segundo mes consecutivo, además de que pese a la pandemia el país cerró el año con finanzas públicas sanas, mejores ingresos y un gasto controlado; en materia política señaló que el 2021 será un año donde la batalla electoral marcará el rumbo del segundo semestre del año, donde por un lado está el proyecto de nación que antepone al pueblo de México y por otro, el conservadurismo que se aferra continuar con los privilegios y ganar el poder a como dé lugar.

