López-Gatell explica por qué es hora de decirle ’adiós’ a la Jornada de Sana Distancia

Tras 69 días, el Gobierno federal concluirá este sábado la Jornada Nacional de Sana Distancia, aunque existen ciertas dudas sobre si esto es lo adecuado.



A este cuestionamiento respondió Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien explicó el motivo de que termine este fin de semana.



El funcionario remarcó que cuando se dio por iniciado este ejercicio, la transmisión del virus SARS-CoV-2 era "razonablemente dispersa".



"Por eso era importante hacer una intervención nacional generalizada", apuntó.



López-Gatell apuntó que en la actualidad, "hay una clara focalización y hay una asincronía de las pandemias", por lo que lo que la acción más pertinente es pasar a un manejo regional de los casos de COVID-19.



Por ello, enfatizó el subsecretario, es que el Gobierno federal presentó el semáforo de riesgos que evaluará qué actividades pueden abrir en qué estado, esto de acuerdo con el avance de la enfermedad.



López-Gatell aclaró que las entidades pueden tomar medidas adicionales a las determinadas por el semáforo para hacer más restrictiva la movilidad en el espacio público, "pero no lo contrario".



El funcionario hizo un llamado a la población a no confundir el final de la Jornada Nacional de la Sana Distancia con un regreso a la ’vieja’ normalidad.



"No quiere decir que ya se puede salir a la calle, que a las cero horas del lunes ya se pueden hacer las actividades normales; tampoco es que el comercio y empresas pueden abrir", dijo.