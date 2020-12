López-Gatell habría incurrido en responsabilidad administrativa al declarar intrascendente el semáforo Covid-19: Luis Pérez de Acha

La declaración pública hecha por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que es ’intrascendente’ el color del semáforo epidemiológico constituye una causa para que se le finque una responsabilidad administrativa, pues está específicamente previsto en la ley de responsabilidades administrativas, afirmó el abogado Luis Pérez de Acha.



Dijo que el funcionario de la Secretaría de Salud además podría incurrir en la comisión de delitos por indebido ejercicio de la función pública.



El pasado 11 de diciembre, horas después de que la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la capital del país había entrado en una etapa de alerta, pero rechazó precisar en qué color del semáforo está la entidad, López-Gatell dijo: "en cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente: alerta por Covid-19, emergencia por Covid-19, ¿hay alguna duda?"



Pérez de Acha consideró que el gobierno federal ha incurrido en una irresponsabilidad médica en términos de salud pública.



Explicó que el semáforo epidemiológico es el equivalente a una ley, porque se estableció con base a la Ley General de Salud en dos acuerdos del secretario de Salud del 14 y 15 de mayo y en los lineamientos publicados el 29 de mayo, donde se establecía que de manera obligatoria debería publicarse cada semana.



En función de ese semáforo se determinaron las modalidades y lineamientos para operar las actividades económicas y sociales del país dividiéndolas en esenciales y no esenciales. Ahí se establecía la forma en que se realizaría la reactivación económica.



’En ese sentido, la declaración del subsecretario Hugo López-Gatell de que el semáforo es intranscendente constituye una violación a la ley’, recalcó.



Según el tambien exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, López-Gatell está incumpliendo una función estructural, fundamental en lo que corresponde a cómo los mexicanos, las autoridades y las empresas vamos a enfrentar la pandemia.



En su opinión, en estos momentos no hay una estrategia basada en una determinación legal obligatoria. Por ello no sabemos a dónde vamos en términos de estrategia sanitaria.



Además, en lo que corresponde a la reapertura de actividades económicas y socioculturales, tampoco sabemos en qué se basarán, porque los acuerdos del 14 y 15 de mayo constituían la estrategia de reapertura de actividades económicas y socioculturales tomando como eje el semáforo. Si ya no hay semáforo quiere decir que ya no hay estrategia, refirió.



Luis Pérez de Acha dijo que eso tiene una implicación en las políticas implementadas por los gobiernos estatales, que están en el entendido que se debe publicar semanalmente, pues las acciones específicas para contener la pandemia las determina cada gobernador, pero en función del color que se determine en el semáforo epidemiológico nacional.



También mencionó que el Consejo de Salubridad General, que debería ser la instancia rectora del Estado mexicano para enfrentar una pandemia como la del Covid-19 está desdibujado.



Dijo que, en estos momentos en los que se busca la mejor manera de volver a lo que se ha llamado la nueva normalidad, lo que se necesita es una estrategia integral que no tenemos al haber abandonado el semáforo. ’Hoy estamos en una situación de caos que ha puesto a los gobernadores en el dilema de qué criterios aplicar’.



El 14 de diciembre pasado el subsecretario López-Gatell aseguró en conferencia de prensa que el semáforo no es irrelevante, que no se ha dado de baja y que sigue vigente.



