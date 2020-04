López-Gatell: México entró a la fase 3 de Covid-19, vienen momentos díficiles de ascenso rápido, donde se acumulan gran número de contagios

El Subsecretario de la Secretaria de Salud, Hugo López-Gatell, en Palacio Nacional en conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó que México ya se encuentra en la Fase 3 de la epidemia de coronavirus Covid-19, en que se han registrado 8 mil 772 casos confirmados y 712 fallecimientos.



Señaló López-Gatell: ’el inicio de la fase 3 de la epidemia de Covid-19, recordando que estamos en una fase de ascenso rápido, en donde se acumulan gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero también recordar que debemos mantener la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles’.



El funcionario recordó que una de las características de la Fase 3 de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En cuatro se han superado los mil casos; en el centro del país hay más de cuatro mil.



"Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en partes. Estas son características importantes de la fase de ascenso rápido’, subrayó.



Reiteró que se vienen momentos difíciles, por lo que es importante respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia que se mantiene hasta el 30 de mayo, para que los contagios sean mínimos y en los municipios con baja intensidad de contagios podrían reiniciar actividades el 18 de mayo.



López Gatell recordó que, las autoridades estatales no pueden aplicar medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público dispuestas por la autoridad federal.



Explicó que los estados tienen la obligación de hacer cumplir las medidas para evitar la propagación del COVID-19 y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus atribuciones como autoridades estatales.



Algunos estados han optado por implementar acciones más rigurosas, tal es el caso de Jalisco y Michoacán que decretaron el aislamiento obligatorio, incluso aplicarán sanciones a quienes no cumplan esta regla.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reiteró que, si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para ser más efectivo el cumplimiento de las medidas, puede hacerlo, desde luego, sin afectar los derechos humanos.



’Queda en manos de la Secretaría de Salud emitir los lineamientos para hacer operativas estas disposiciones y tiene la responsabilidad de hacer cumplir aplicando las distintas modalidades administrativas que garanticen que las medidas de mitigación se cumplan’, precisó.



Las medidas de la Fase 3 son las mismas decretadas de la Jornada de Sana Distancia, suspensión temporal de todas las actividades no esenciales en el ámbito laboral, social y escolar.



El funcionario aseguró que si no se hubiesen aplicado estas acciones durante el mes de abril, México habría vivido "un escenario devastador" al entrar a la Fase 3. La expansión de la enfermedad se ha comportado "tal como lo hemos contemplado", dijo López-Gatell.