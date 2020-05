López-Gatell: no hay para cuando

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dejado en claro que respecto a la pandemia de covid-19, ’no hay nada escrito’, no se sabe con certeza cuando se volverá a la nueva normalidad –en México y en el mundo- y que nadie piense que a partir del 1 de junio todos podrán salir a las calles, porque eso no es posible, el retorno a las actividades productivas será de manera escalonada y ordenada.

Ya en varios países se ha relajado la disciplina y vuelto a algunas actividades esenciales, pero el rebrote de la epidemia ha obligado a las autoridades y a las personas a dar marcha atrás, a volver al confinamiento y a seguir guardando las medidas preventivas o de lo contrario se saturarán los hospitales.

López-Gatell indica que covid-19 es una enfermedad emergente y para la cual, hasta el momento, no hay cura; ni medicamento ni vacuna, y para que uno de éstos dos factores se aplique como cura, tardará cuando menos dos años. Es posible que sea antes, de acuerdo a investigaciones y a científicos de instituciones de educación superior, gobiernos y laboratorios que apuran en encontrar la cura, pero no hay nada cierto.

En tanto, en diversas regiones del país sigue el aumento de contagios, lo mismo a funcionarios públicos que a personal médico, a personas de todos los niveles sociales y económicos, por lo que la realidad demuestra que esto va para largo. No hay nada escrito, dice López-Gatell

TURBULENCIAS

PVEM en favor de energías limpias

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es universal y la reciben 508 mil 711 niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde 0 a 29 años, 90 mil 945 personas de 0 a 64 años que viven en comunidades indígenas y 201 mil 545 adultos que viven con algún tipo de discapacidad en zonas urbanas marginadas. Para este año la meta es atender a 1 millón de personas con discapacidad, por ello de junio a diciembre del presente año se incorporarán a 200 mil más informaron la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González y la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes en el marco de las Conferencias Bienestar…El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por unanimidad de votos ratificó a Luis Miguel Santibáñez Suárez como Secretario Ejecutivo del Instituto (2020-2023) con lo cual se inicia una serie de medidas de carácter técnico y administrativo del IEEPCO previo al inicio del proceso electoral 2020-2021, acciones de contingencia y equipos frente a diferentes escenarios que podrían presentarse derivado de la situación de emergencia sanitaria por COVID-19…Mientras el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat dio negativo a covid-19, su secretario privado Alejandro Nassar Piñeiro –su mamá Irma Piñeiro es secretaria particular del presidente de la Fundación Colosio del PRI, José Murat y su hermana Mariana es secretaria de Movilidad-. Dio positivo al igual que los secretarios de Turismo, Juan Carlos Rivera y de Desarrollo Agropecuario, Gabriel Cue. Luego de cumplir con el protocolo de aislamiento y someterse a la prueba, Murat hizo un llamado a la disciplina y a mantener la sana distancia y expresó su determinación de continuar trabajando por la entidad minuto a minuto… Las diputadas del PVEM al Congreso Local de Oaxaca, Aurora López Acevedo y Victoria Cruz Villar, pidieron un punto de acuerdo para solicitar a la secretaría de Energia, Rocío Nahle, reconsiderar su disposición en conrta de las energías limpias, ya que ’as energías renovables son recursos limpios y casi inagotables que proporciona la naturaleza. Por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país de los suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo de nuevas tecnologías y de la creación de empleo’, indicaron.

