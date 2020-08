López Gatell, ¡no te vayas por favor!

Foco fundido para la 4T y la salud

• Pero, no hay opciones científicas

• Es malo; las opciones son peores

• Rutilio permite abusos de poder



Quien se enfada de las críticas es que las tenía merecidas.

Publio Cornelio Tácito, historiador romano.





El subsecretario de Salud y vocero de la lucha contra la pandemia, está en el centro de todas las críticas. Con justificadísima razón. No cumple con su cometido; la obligación de informar, orientar y presentar políticas públicas a nombre del Presidente de la República para disminuir el número de muertos y contagios.

El sufrimiento en miles de hogares del país, se debe al uso ideológico y electoral de los medios de comunicación, en una pandemia que por sí sola, es incontrolable y devastadora. Sin políticas de Estado coordinadas, realistas y sin ’ahorros miserables’, es posible mejorar la vida de los seres humanos que habitamos este planeta, este país y nuestras comunidades.

Por no solo es el sufrimiento por la enfermedad misma, sino por las consecuencias de la misma: el confinamiento y sus problemas sicológicos que de ello emana; la crisis familiar; el desplome económico que va desde lo individual hasta el colectivo, pasando por la falta de dinero para proporcionar sustento a las familias, por la falta de empleo y estímulos para las empresas. Y, eso que estamos en la primera etapa. Todo hace indicar que esto permanecerá mucho tiempo; cuando menos año y medio más… cuando menos.

El fracaso de la política sanitaria y económica tiene nombre y apellido: Hugo López Gatell.

Hace unos días 9 gobernadores, una tercera parte del país, exigió la renuncia del político izquierdista que antepone los intereses de su ideología, sus venganzas y supervivencia burocrática, a la promesa hipocrática y, sobre todo, la vida y salud de 130 millones de mexicanos.

No merece que se le pague un solo centavo del presupuesto, producto de nuestros impuestos, ante los raquíticos resultados. Se dice científico, pero no actúa con el rigor que exige la ciencia; sin apasionamientos.

Pero si renuncia López Gatell, no pasaría nada en esa política ya que se mantiene la misma actitud política. El desconocimiento del comportamiento de las pandemias, por una parte, y de los impactos económicos, así como la manera de resolverlo, imprimen un coctel explosivo que no importa el nombre de quien lo encabece.

Nada cambaría la salida de López Gatell, por que llegaría cualquiera de sus cercanos colaboradores. La incompetencia es generalizada en la Secretaría de Salud.

Esto sería una comedia griega, si no entendemos que oficialmente van 50 mil muertos por la pandemia y, según ’otros datos’ de universidades en el país, podrían superar los cien mil debido a que ocultan la información de las muertes en las casas de enfermos por Covid.

Trampas, desinformación para sobrevivir y, lo peor, los mensajes contradictorios que ponen en riesgo la vida de millones de mexicanos, es el resultado de una política de salud completamente fallida. Esto, al paso que vamos, tendrá repercusiones mundiales. Al tiempo.

PODEROSOS CABALLEROS

NO RENUNCIÓ TOLEDO

Era de esperarse. No renunció Víctor Toledo a la secretaría de Ecología, pese a que no está convencido de la dirección que toma la Cuarta Transformación y que lo denunció públicamente. Hábilmente, López Obrador dio a conocer en su gabinete, en los nuevos tiempos, hay confrontación de ideas, pero al final de cuentas él toma las decisiones. Pero quedó en el colectivo la intensa lucha de poder dentro del gabinetazo.

CHIAPAS

Personal médico de esta entidad está cansado, mientras la clase política se regodea pisoteando sus derechos con la anuencia del gobernador por Morena, Rutilio Escandón. Un neurólogo, que bien podría haberse quedado en su casa, decidió acudir a hospitales para atender enfermos por el coronavirus. Se trata de Gerardo Vicente Grajales, quien fue detenido por policías estatales acusado de abuso de autoridad. Mientras la entidad se cimbra ante la falta de medicamentos, la hija de un político local, amigo del gobernador, le exigió medicinas.

Los médicos luchan contra el virus y la muerte cotidiana, pero ahora se enfrentan a los potentados auspiciados por Morena, aunque formen parte de otros políticos. Por ello, médicos y enfermeras han formado un bloque para enfrentar el influyentismo que frena sus actividades médicas. Son presionados al máximo.

Lo que es peor, el secretario de salud José Manuel Cruz Castellanos, es el principal factor de ataque al sector médico Por otro lado, la decisión del juez del control del centro penitenciario El Canelo, actúa bajo presión del gobernador y los políticos locales. Por ello, mantienen preso al médico Grajales. La carencia de medicamentos viene desde la época del gobierno de Manuel Velasco Coello. El hoy senador del Partido Verde Ecologista de México, hacía trampas con la compra de medicamentos. Licitaba, dejaba de pagar a proveedores, quienes suspendían el envío de medicinas y después daba contratos directos a sobreprecios. Hoy el pueblo chiapaneco paga esos abusos y, por ello, está preso el doctor Grajales.

AEROMÉXICO

Sigue achicándose la principal aerolínea mexicana, Aeroméxico que encabeza Andrés Conesa. Devolverá a las arrendadoras varios aviones y para ello continúa en la negociación con las propietarias. La empresa tiene pérdidas por más de 30 mil millones de pesos en lo que va del año, a consecuencia de la guerra contra el coronavirus.

GAS NATURAL

Terminó la construcción de la primera planta de gas natural en Baja California Sur, entidad que gobierna Carlos Mendoza. Con una inversión de 200 millones de dólares, se instalaron en Pichilingue además de la planta de gas, una generadora de energía que le surtirá electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Para la conclusión del proyecto, la API de La Paz, obtuvo el derecho de vía que cruza desde el Puerto de Pichilingue hasta Punta Prieta.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

SABADELL

El Instituto de Crédito Oficial, bajo el liderazgo de Juan Carlos García de Quevedo, y el Banco Sabadell de México, que lidera Francesc Noguera, financiarán proyectos empresariales españoles en América Latina, en especial en México. Invertirán 200 millones de dólares lo que les permitirá financiar la actividad de las empresas españolas en México, así como proyectos que cuenten con la participación de compañías españolas.

Estimado lector: a partir del próximo lunes, me tomo una semana de descanso en la redacción de esta columna. Estaré en otros foros y en mi noticiero en MVS. El lunes 17 de agosto, continuamos en nuestra labor de información y análisis. Gracias por su lectura.

