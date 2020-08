López-Gatell tiene razón



1,2,3 por la verdad

Por Yuseb Yong



Así es estimado lector, después de varios meses y varios cambios en la postura del cubre bocas, estrategia para detectar el COVID, semáforos que son rojos (parecen naranjas, pero nos piden que nos comportemos como verde), mensajes ambiguos y una manera excepcional de no dar datos confiables, después de todo esto, el Dr. Hugo López-Gatell tuvo razón.



El 4 de junio el Dr. Hugo López-Gatell, cuando él había pronosticado 6,000 muertos a esa fecha ya llevábamos 12,000 y todavía dijo ’le atribuimos como escenarios posibles las proporciones de casos que ocurrían en Wuhan o Hubei (China)’ y así fue con datos de China se pronosticó lo que iba a pasar en México ’incluso un escenario muy catastrófico que podría llegar a 60,000’ ’lamento decepcionarlos pero la ciencia no funciona así’, todavía se atrevió a decir que tenían ’varios escenarios plausibles y dijo que el más seguro era ’no descartamos un intervalo de 30,000 a 35,000’



Por eso estimados lectores hoy si puedo decir a los 4 vientos López-Gatell tenía razón, un escenario catastrófico sería llegar a 60,000 muertos en el país, cifra que se alcanzó hace 3 días; LA CATÁSTROFE LLEGÓ A NUESTRO PAÍS.



Un ejemplo sería, un pan para comer yo considero que me va a costar 8 pesos en dos meses, pero llegando esos dos meses ya cuesta 16 pesos, y cuando me pregunten ¿en qué falló el pronóstico? les digo que siempre tuve esa posibilidad, es más podría llegar a costar 32 pesos en otros dos meses pero sería catastrófico que llegara a 80 pesos y al día de hoy es lo que cuesta y aún sigue subiendo, ¿en qué mundo un intervalo puede ir de 8 a 80 pesos? CLARO el escenario de los otros datos, esos que le echan la culpa a los refrescos y comida chatarra (6 de julio 2020), a las empresas (15 de abril del 2020) y a los gobernadores (30 de julio del 2020).



Después de que él mismo dijera que la reducción de movilidad era una medida extrema no recomendable (24 de marzo) y después el 1 de Junio dijera ’todo el país debe de mantener la restricción de movilidad’. Pero vamos a olvidarnos de lo anterior (aunque es bueno señalar que el 24 de abril dijo que la pandemia duraría 3 semanas), hoy tenemos que resaltar que tuvo razón, 60,000 muertos oficiales serían catastróficos y ya llegamos a 61,450; de ello surgen varias preguntas ¿Cuál es el trabajo del Dr. Hugo López-Gatell? De acuerdo a la página de la Secretaría de Salud es lo siguiente ’se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población.’ ¿Prevención? 568,621 casos de COVID-19 en México al 25 de agosto de 2020, ¿Qué se espera hacer ante la catástrofe? Seguir exactamente igual porque como lo dijera él mismo el día 26 de junio ’que se extienda la pandemia es una muestra de éxito’, ¿habrá alguna esperanza a la vista? CLARO QUE EXISTE, pero no es por parte del Sub Secretario, de la Secretaría de Salud o del Gobierno Federal, es del extranjero y su promesa de probar y producir en México la vacuna (ojalá si sirva), pero llega del exterior y por último ¿qué dijo el Dr. López-Gatell ante el escenario catastrófico? Una población enferma, desigualdad social, deterioro en los servicios de salud y corrupción fueron algunos de los factores que llevaron a México a rebasar el panorama catastrófico que predijo el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre la pandemia por el Covid-19 (23 de agosto del 2020).



No basta tener una sonrisa vacía, una hora al día para exponer datos que no coinciden ni con los de la Secretaría de Salud (que por cierto desde hace 2 semanas ya no se pueden consultar en la página oficial del gobierno mexicano), poner pretextos o señalar culpables, pero entienda Subsecretario MÉXICO NO SOPORTA ESO, CADA ENFERMO Y CADA MUERTO ES UN FRACASO, lo dice la página de salud cuando dice que la Misión de la Secretaria es ’Establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud.’ Y ni hablar de la Visión de la propia Secretaría que enuncia ’Un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad…’ por todo esto Subsecretario le doy un consejo ’Haga su trabajo’ por último terminaré con una frase para este momento de la pandemia:



TENÍA RAZON DR. PERO ESA RAZÓN ESTA DEJANDO UN CEMENTERIO EN México.