López-Gatell: un alto en el camino

Otra vez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reculó y aceptó que en el curso de la próxima semana se atenderán recomendaciones en la conducción de la pandemia realizadas por expertos de 13 instituciones nacionales y extranjeras, se hará una revisión y se dará respuestas una a una.

Será un alto en el camino para enfrentar la pandemia, pero desde luego, las observaciones son atendidas desde diciembre cuando el Gobierno de México conoció la versión preliminar del documento que fue entregado la mañana del miércoles 27, y aun cuando muchos de los señalamientos han sido atendidos y superados, atenderán otros.

El más contundente ha sido la crítica del rector Enrique Grau, quien considera que el exceso de mortalidad es consecuencia de un sistema de salud ya rebasado, colapsado, que es necesario corregir. López-Gatell señala que esto es herencia de administraciones anteriores que no invirtieron lo suficiente en el sistema.

Habrá que esperar hasta donde se realizarán los cambios, pero entre otros se pide el uso obligatorio de cubrebocas, aditivo que durante casi un año estuvo en la controversia en tanto el virus avanzaba hasta llegar a los niveles en los que nos encontrábamos con cifras alarmantes y con polémicas acerca de la certeza y la autenticidad de las vacunas, entre que si son compradas o regaladas.

TURBULENCIAS

El magnate Slim da ejemplo

Con amplias muestras de apoyo y solidaridad deseando su pronta recuperación, el filántropo más carismático y acaudalado empresario Carlos Slim Helú se internó en el Instituto Nacional de Nutrición ’Salvador Subirán’ para atenderse de covid-19 cuando que con su fortuna de 50,000 mdd podría optar por otras opciones a la que recurren los mexicanos pudientes. El avance del virus hace temblar a todos…Y el mismo subsecretario López-Gatell informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador observa mejoría, se encuentra de buen humor y al pendiente de sus ocupaciones como jefe de Estado. El subsecretario, a cargo de Ceprofis, anunció que la vacuna rusa Sputnik no será aplicada en el país si es que no cubre los requisitos de seguridad y eficiencia pero confió en que lo haga a la brevedad posible para que una vez que lleguen sus paquetes sean utilizados inmediatamente. El funcionario señaló que México es el único país de América Latina en donde se aplican inmediatamente las dosis, en otros, todavía permanecen almacenados. Y el canciller Marcelo Ebrad informó de la llegada de la alemana Curevac que será aplicada en ensayos experimentales en las zonas metropolitanas de las ciudades más importantes del país: Querétaro, Guadalajara y Monterrey…’La conflictiva social’ se atiende con diálogo y negociación, por ello hay paz y gobernabilidad en el estado, afirmó en el Congreso Local el secretario de Gobierno de Oaxaca, el juchiteco Francisco Javier García (a) ’Paco Piza’ que saltó de la secretaría particular del gobernar al segundo cargo más importante del estado. El Congreso Local del estado liderado por la morenista Delfina Guzmán Díaz se ha convertido, aun con la situación de emergencia por coronavirus, en un verdadero espectáculo, pues a pesar de las restricciones sanitarias se han concentrado en torno al Recinto Legislativos ciudadanos inconformes con la actuación de los funcionarios que comparecen por la Glosa del Informe del año pasado, así como en demanda de solución a sus problemas. El lenguaje nativo de los oaxaqueños no se hace esperar entre los legisladores, por ejemplo, al presidente de la Mesa Directiva le gritaron: ’Arsenio, no sean burro’, cuando cometió un dislate…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista