López Obrador agradece a mexicanos quedarse en casa para evitar contagios por COVID-19

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 11 abril, 2020.-A través de un video publicado en sus redes sociales, AMLO reconoció a los mexicanos el "sacrificio" que están haciendo por quedarse en sus hogares

Desde su casa en Tlalpan, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los mexicanos el ’sacrificio’ que están haciendo por quedarse en sus hogares, y confió en que esto dé buenos resultados para frenar los contagios de COVID-19 en el país.

A todo el pueblo de México: Gracias de todo corazón. No será en vano el sacrificio. ¡Ánimo!

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario federal dijo que su gobierno se está preparando para evitar la muerte de personas, que lejos de representar un número en las estadísticas, duelen pues la pérdida de vidas por enfermedad es un hecho trágico.

’El lunes vamos a informar sobre lo que viene, lo que se está previendo a partir de las proyecciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, pero lo más importante es seguir así, yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados, vamos a salvar vidas’, enfatizó el jefe del Ejecutivo.

’Nuestro propósito principal es salvar vidas, nuestro propósito principal es enfrentar esta epidemia con menos costos y fundamentalmente, repito, el que podamos salir bien, sanos y luego viene la recuperación de la economía’.

López Obrador hizo un reconocimiento a las familias mexicanas que están optando por no salir de su casa y seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

Indicó que ha sostenido conversaciones con los gobernadores de todo el país, quienes le reportan baja afluencia en las calles de sus estados, quienes reportaron playas sin ocupación.

’Quiero agradecer primero a toda la gente, a todos los mexicanos, es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de los mexicanos, de la inmensa mayoría del pueblo de México, porque está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de no salir, de estar en casa, de cuidarnos de que haya sana distancia’, subrayó.

Anunció que como parte de las labores que realiza su administración para atender a la población vulnerable el viernes se terminaron de dispersar 42 mil millones de pesos a ocho millones de adultos mayores, quienes recibieron apoyos por cuatro meses adelantados.

’Vamos bien, vamos a salir adelante ¡ánimo, mucho ánimo! esto pasará, tendrá que pasar para el bien de nuestro pueblo, de nuestra gran nación’.