López Obrador agradece a Trump no cerrar frontera con México

El Mandatario dice que también le propuso a su homólogo de EU acelerar la entrada en vigor del T-MEC



El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, no haber cerrado la frontera común como medida para frenar el coronavirus.



"Hablé con el presidente Donald Trump; le transmití la solidaridad de México con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Agradecí su decisión de no cerrar la frontera", dijo el Mandatario en Twitter.



López Obrador dijo también que le propuso a Trump acelerar la entrada en vigor del T-MEC, el tratado de libre comercio junto con Canadá que sustituirá al TLCAN.



"Reafirmamos el compromiso de trabajar siempre juntos, y en especial, ahora que atravesamos por tiempos difíciles", dijo.



México y Estados Unidos anunciaron el viernes un plan conjunto para restringir los viajes no esenciales a través de la frontera compartida en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero sin afectar el comercio.

Sin embargo, México dijo ayer que no ha suspendido los vuelos provenientes de Europa como lo había anunciado Trump, aunque admitió que estudia aplicar restricciones.



Estados Unidos prohibió la llegada de visitantes de la mayoría de los países de Europa, China y otras partes del mundo al aumentar su número de contagios por coronavirus, que superan los 14 mil.



En contraste, México, con 203 casos confirmados y dos fallecimientos, se mantiene en transición a fase 2 de la contingencia sanitaria, que contempla un distanciamiento social, cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.



El Informador