López Obrador anuncia inicio de Fiestas Patrias con "sana distancia"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que las Fiestas Patrias comenzarán este domingo 13 de septiembre pese a la pandemia, pero prometió que los eventos guardarán la "sana distancia".



En su rueda de prensa matutina, el Mandatario explicó que el domingo habrá una ceremonia para conmemorar a los Niños Héroes, cadetes que murieron en 1847 mientras defendían el Castillo de Chapultepec en la capital del país durante la Guerra entre México y Estados Unidos.



Después, el 15 de septiembre va "a llevar a cabo toda la ceremonia" del Grito de Independencia, que recuerda al acto que inició esta lucha en 1810, aunque "no va a haber participación de los ciudadanos", expresó el Presidente.



"Sin embargo, va a haber una representación en imágenes de nuestra República, va a estar representado todo el territorio nacional, iluminado en la plancha del Zócalo y se va a encender la llama de la esperanza, una antorcha", comentó López Obrador.



Las Fiestas Patrias ocurrirán cuando México lleva seis meses y medio de lidiar con la pandemia del COVID-19, que acumula casi 70 mil muertos y más de 652 mil casos en el país.



Ante el panorama epidemiológico, gobernadores de estados como Jalisco, Puebla, Nuevo León y Veracruz han anunciado que realizarán el Grito de Independencia de forma virtual con el cierre de calles de las capitales estatales.



Pero López Obrador indicó desde julio que no cancelaría la ceremonia presencial, al anunciar que se realizaría ante 500 personas que portarían antorchas para formar la "llama de la esperanza", algo que todavía evalúa, confirmó este viernes.



"Se está viendo cómo se representa, pero sí es para definir el contorno de México, todo nuestro mapa en la plancha con personas, con luces, eso es lo que está por definir, pero en general esa va a ser la escenografía", mencionó.



El Grito de Independencia es el evento principal de las fiestas patrias que México celebra en septiembre, por lo que la ceremonia suele congregar a unas 100 mil personas en el Zócalo o Plaza de la Constitución de Ciudad de México, que tiene una superficie de casi 46 mil 800 metros cuadrados.



El 16 de Septiembre, día feriado, la lucha de la Independencia se conmemora con un desfile militar.



López Obrador confirmó que sí habrá representaciones de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en el Zócalo, donde habrá una ceremonia para reconocer a los trabajadores de salud que han participado en el control de la pandemia.



"Con sana distancia, con los vehículos de cada agrupamiento. Tanto en la noche como en esta ceremonia (estará) el gabinete y desde luego se va a invitar a los representantes del Poder legislativo y del Poder judicial, y salen estos vehículos, que no van a ser muchos, y hacen el saludo", precisó.