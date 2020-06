López Obrador da su "receta" contra el coronavirus

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves las medidas que sigue contra el coronavirus, entre las que están "no mentir" y "no robar".



En su conferencia de prensa desde Palenque, Chiapas, donde realiza una gira de trabajo, al Mandatario le preguntaron sobre las medidas que toma a diario para cuidarse.





"Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación, pues comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio", afirmó.



"Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus".



El Presidente reanudó esta semana sus giras por el país, luego de relajarse medidas de confinamiento y a pesar de la creciente cifra de contagios y muertes por COVID-19.