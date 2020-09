López Obrador pide disculpas a nombre del Estado por caso Ayoztinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió disculpas a nombre del Estado mexicano a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa.



’Ofrecerles disculpas a nombre del Estado porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano’, indicó el primer mandatario durante el informe de los avances en el caso Iguala a seis años de la desaparición de la libertad de los estudiantes guerrerenses.



López Obrador aseguró que el gobierno de México tiene la obligación con las víctimas de repararles el daño y aclarar lo que sucedió, por lo que también se comprometió a entregar cuentas y hacer justicia.



Durante el evento en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal reconoció el trabajo de la Secretaría de Gobernación en el caso, así como de los expertos internacionales y de las organizaciones que defienden los derechos humanos para con la investigación.



’Agradecemos a los expertos que nos ayudan, va a contar con toda la libertad, que puedan trabajar sin limitaciones, sin recibir consignas, que sigan actuando como lo han venido haciendo con profesionalismo y lo mismo con las organizaciones que defienden de los derechos humanos’, agregó.



En su discurso ante los padres de familia de las víctimas, el presidente aseguró que se han girado órdenes de aprehensión en contra de militares por su presunta responsabilidad en este hecho; además que habrá cero impunidad para quien resulte culpable o involucrado en el caso.



Añadió que hay las condiciones para averiguar sobre el paradero de los estudiantes y que su gobierno ’no fabricará realidades’ como la administración pasada.



’Nos vamos a sentir todos muy satisfechos cuando no tengamos ninguna duda, como lo dijo uno de los asesores, no por la prisa o por presiones vamos a fabricar otra verdad falsedad, otra llamada verdad histórica’, acotó.



Apuntó que existe corrupción en el poder Judicial y eso ha permitido que algunos presuntos responsables que estaban bajo custodia hayan salido en libertad, sin embargo reiteró que el Consejo de la Judicatura Federal trabaja para eliminar ese tipo de actos indebidos.



’Es un consejo que tienen que encargarse de que todo los que trabaja en el poder Judicial actúen con rectitud, y se han ido nombrando a gente honesta e integra en ese consejo, para que se castigue a jueces, magistrado y ministros corruptos que no cumplan con su responsabilidad’, subrayó el mandatario federal.