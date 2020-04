López Obrador reprocha a medios ’desinformación’ por crisis del COVID-19

www.guerrerohabla.com

Ciudad de México. 09 abril, 2020.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que medios de comunicación opten por una presunta desinformación y distribuyan pánico entre la población respecto a la estrategia de contención sanitaria implementada por su gobierno ante la pandemia del coronvairus COVID-19.



El mandatario federal expuso que para contrarrestar esta situación ha dispuesto que todos los canales del gobierno informen con respecto a las labores del sector salud para prevenir una oleada de contagios.



’Esta conferencia mañanera, ahora dedicada a informar sobre el coronavirus, tiene el propósito también de seguir informando y sobre todo contrarrestando la campaña de desinformación, de distorsiones que está en alta, desgraciadamente’, aseguró.



’La mayoría de los medios de comunicación no están ayudando, se dedican a desinformar’, lamentó el jefe del Ejecutivo,



’Están buscando las podridas, tenemos que estar informando constantemente para que la gente no se deje manipular. Saben lo que hay en el fondo de estas personas, es su interés obsesivo, enfermizo y racional de mantener el régimen corrupto que prevalecía’, argumentó.





Aseveró que la clase conservadora busca sacar provecho político de la contingencia sanitaria que vive México.



En ese sentido dijo que lo que hay en el fondo de esas personas es ’su interés obsesivo, enfermizo, irracional de mantener el régimen corrupto que prevalecía, les molesta mucho el que se esté llevando a cabo una transformación en el país.



’Quieren que se regrese al régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias y por eso no señalamientos, no crítica constructiva, ataques, pero la gente quiere el cambio, por eso votó y vamos hacia adelante’, sostuvo.



’Tengo derecho a la réplica, entre más mentiras se difundan tengo también más derecho a desmentir aquí’, externó.