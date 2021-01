López Obrador se jubilará al finalizar sexenio

Al apurar a su gabinete a terminar las obras y programas que ha impulsado su administración para no dejar ’nada inconcluso’, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en 2024, al terminar su administración, se jubilará y dirá ’misión cumplida’.



’Me dicen algunos: ‘¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista. Estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección’, comentó.



Al inaugurar la Universidad para el Bienestar ’Benito Juárez’ en Guerrero, el titular del Ejecutivo federal aseguró que hay ’gente buena’ que dará continuidad a la lucha por la cuarta transformación (4T), por lo que es necesario entregar la estafeta a las nuevas generaciones.



’Hay que pensar en el relevo generacional; por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes, es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad del movimiento de transformación. Es decir, que se siga luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permita los lujos en el Gobierno, que se actúe con austeridad republicana’.



Celebran decisión de ’callarlo’

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, integrantes de la coalición Va Por México, celebraron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de determinar que el Presidente se debe abstener, en sus conferencias, de emitir opinión sobre el proceso electoral.



En un comunicado, las dirigencias nacionales aseguraron que se trata de un triunfo de la ciudadanía para dar garantía de que habrá ’cancha pareja’ y que el titular del Ejecutivo sacará las manos del proceso electoral.



’Las acciones del Ejecutivo federal al emitir juicios sobre algún aspirante o las coaliciones electorales violan la ley porque sus ruedas de prensa son propaganda para él y Morena. El Presidente no admite que lo que expresa respecto al proceso electoral va contra la Ley y sólo descalifica e incluso atenta contra la libertad de los organismos autónomos’.



Los tres partidos políticos afirmaron que se mantendrán vigilantes para reforzar la resolución del INE.



Líder del PAN reclama por el caso del general Cienfuegos

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que diga exactamente a qué se refieren sus señalamientos con respecto a que la agencia antidrogas de Estados Unidos (EU) inventó elementos de prueba contra el general Salvador Cienfuegos, ’porque se está poniendo en juego la credibilidad de una gran institución y tiene que ser aclarado’.



Cortés dijo que parece que ’en este Gobierno ya no saben cómo salir de un asunto en el que primero dijeron una cosa y luego otra y lo único que no hay es claridad’.



El líder panista señaló que México y EU tienen que mantener una relación binacional sana, de colaboración y nuestro país ’está iniciando con el pie izquierdo la relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos (Joe Biden)’, lo cual ’no es bueno para los mexicanos’.



’Primero, porque este Gobierno conforme dice una cosa, dice otras, un Gobierno al estilo la ‘Chimoltrufia’. Dijeron que vendría el general y que iba a iniciarse un proceso de investigación, proceso que nunca ocurrió’.



El Universal