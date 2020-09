López Obrador y muchos en México viven en la disociación

Como nunca antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su Segundo Informe de Gobierno para insistir que el México bajo su presidencia saldrá más rápido de la crisis económica que como se hundió en ella.



La disociación de sus dichos de ayer con la realidad es una constante. Así ha sido a lo largo de estos casi 2 años de su mandato. Él dice una cosa y la realidad indica otra, pero sin duda sus afirmaciones tienen todavía un fuerte efecto de veracidad e influencia entre sus seguidores, tanto que a pesar de que han bajado, los índices de aprobación aún rebasan el 50 por ciento en casi todos los sondeos.



Ayer, el primero que difirió de lo que dijo su jefe, fue lo dicho por el secretario de Hacienda Arturo Herrera, quien apenas el sábado anterior, ante diputados de Morena, afirmó que la crisis en la que está hoy el país es ya la más grave y profunda desde 1932.



De ahí, hacia todos los puntos cardinales del escenario nacional y de arriba a abajo, nadie coincide con la optimista apreciación de López Obrador.



Para Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, quien nunca ha ocultado sus desacuerdos con López Obrador, el tabasqueño es simple y llanamente el peor Presidente que haya tenido México, justo en el peor momento.



Y considera que el informe de ayer fue, dice, ’desangelado, pareció más mañanera de larga duración sin preguntas’.



El diario El País indica que López Obrador ofreció en su informe datos y cifras que de ninguna forma reflejan el panorama actual que, según economistas y expertos consultados, indican son contrarios.



’La visión optimista del mandatario contrasta con las previsiones de muchos organismos internacionales, como ha vuelto a quedar de manifiesto durante su mensaje al país’.



Y señala que analistas reconocidos afirman que la afirmación de AMLO de que a pesar de haber tenido una caída del 10,4% en el semestre, la crisis económica en México ha sido menor ’que las registradas en otros países como Italia, España, Francia y Reino Unido’.



De ello, José Ignacio Martínez Cortés, del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM aclara:



’Es que no se puede medir por semestre, la medición es trimestral y la caída brutal de la economía la tenemos en el segundo trimestre, donde estuvimos el pleno confinamiento’.



El caso es que, a partir de la clasificación de actividades esenciales y no esenciales como fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo, recuerda, del 1 de abril al 30 de junio, tenemos como resultado que la economía cae un 17,9%, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con relación al primer trimestre del año.



’Pero no podemos hablar de una caída semestral’.



El País dice luego que Valeria Moy, economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, asegura que México ha tenido una de las peores caídas en su producto interno bruto (PIB) en el mundo.



’Que diga que no es cierto, que nos ha ido muy bien, cuando tenemos los datos que dicen lo contrario es una mentira pura y dura’, agrega.



Otro que suma una opinión similar, es León Krauze en un artículo de opinión publicado en The Washington Post. Ahí, el analista destaca justo la disociación que existe en lo que López Obrador dice y asegura frente a una realidad nacional distinta.



Krauze recupera lo dicho por el secretario Herrera a diputados de Morena, para confrontarlo con lo que López Obrador dijo en su segundo informe en Palacio Nacional.



Por el mismo rumbo estuvieron las opiniones de otras muchas organizaciones y partidos políticos, los cuales advirtieron que el Presidente hizo un informe para sus seguidores y clientelas electorales y no para la nación.



Y todos le recuerdan sus promesas incumplidas que forman un largo listado.



No le embonaron esas ausencias



Por lo demás, los comentarios sobre el segundo informe se centraron en el comentario hecho por López Obrador respecto de la inasistencia del presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, y del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.



Simplemente no le gustó su ausencia. No le embonó diría el clásico de Atlacomulco.



Durante su informe, el de Macuspana -que se ufana de no guardarse nada-, dijo que Zaldívar y Gertz, simplemente no se les dio la gana asistir a pesar de que él los invitó.



Y consideró que esas ausencias reforzaban su dicho de que él ya no es el poder de los poderes.



’… tienen la arrogancia de sentirse libres y es ejemplo de la transformación que se vive en el país’, indicó evidentemente molesto, dolido.



Y sentenció:



’… en otros tiempos eso no pasaba’.



Y le dolió más porque el lunes en su mañanera había dicho:



’Van a ser cómo 70 invitados, vienen del sector obrero, vienen representantes indígenas, representantes de las empresas, o sea, empresarios, viene una representación de los gobernadores, los representantes del Congreso, los que resulten presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.



’Se está invitando al fiscal, se invita al presidente de la SCJN y el gabinete, nada más, y a todo el pueblo, porque se va a transmitir en las redes sociales’.



Pero Saldívar y Gertz no se aparecieron por Palacio.



Monreal propone



Para hacer la vida menos riesgosa frente a los estragos sanitarios que provoca la Covid-19 en la vida del país, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el Artículo 17 constitucional que establecería con plena validez la firma electrónica avanzada, en trámites jurídicos.



Utilizada ya en diversas entidades financieras y otras como el SAT, esta firma tendría la misma validez que la firma autógrafa.



Monreal dice que se considera que en la actualidad las herramientas tecnológicas son la solución más viable ante las severas limitantes que impone la pandemia que flagela a todo el planeta y ha ocasionado millones de contagios y muertes, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, como son los adultos mayores y enfermos crónicos.



La firma electrónica avanzada tiene como objetivo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en tribunales facultados a través. Así se puede utilizar, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, y todas aquellas firmas electrónicas avanzadas que cumplan con los requisitos que contemplen los tribunales locales.



Un sistema -se argumenta en la propuesta de los legisladores de Morena-que bien podría ser utilizado para realizar actos procesales, como la presentación de escritos, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como la consulta de acuerdos, resoluciones sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales, en la búsqueda de que el uso de estas herramientas produzca los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, además de que su uso, como el cualquier otro que prestan los tribunales, sea gratuito.



