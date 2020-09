LordBolillo: Panaderos se sienten influyentes y vandalizan comercio en Pachuca (VIDEO)

Reposteros de ’Panadería Tío Lalo’ ubicada en Santa Julia agredieron al comercio ‘Birria Los Tejados’ en el Fraccionamiento Juan C. Doria de Pachuca el día de ayer luego de que ya no pudieran venderles alimento, condición por la cual rompieron vidrios e insultaron a los trabajadores.



El agresor, chofer de repostero, y supuesto hijo del ’influyente’ dueño de la panadería, agredió y amenazó a empleados por no darles servicio de alimentos, rompiendo cristales del comercio, en aparente estado de ebriedad, sin cubrebocas, ya que no se tenía alimento qué venderles, por lo que se le hizo fácil amenazar a los empleados, incluso instigándolos a grabar el momento, pues se trata de un tipo ’poderoso’ en materia de bizcochos y similares.



Aquí el video de lo sucedido por los influyentes panaderos de Santa Julia: