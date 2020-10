Lorena Salas, anuncia programa para empoderar a mujeres ecatepenses

En conferencia de prensa, la primer síndico, Lorena Salas Lemus, anunció la puesta en marcha del programa "El Poder de Ser Mujer".



Dicho programa consta de diversos talleres como Defensa Personal, Repostería, Mesas de Dulces, Corte y Confección, Cultura de Belleza, entre otros, los cuales contarán con validez oficial.



Los maestros que impartirán los talleres son voluntarios altamente capacitados, vinculados por distintas asociaciones civiles.



Los talleres tienen como finalidad que las mujeres ecatepenses logren la independencia económica, pues cuando finalicen serán accionarias de su propia cooperativa.



"Queremos que las mujeres ecatepenses ya no vivan atenidas a lo que diga el marido o el novio, ellas serán mujeres independientes", comentó la primer síndico.



Lorena Salas resaltó la importancia de la atención psicológica, pues si las mujeres violentadas no logran entender el círculo de violencia que viven, no podrán salir de él.



"El Poder de Ser Mujer" arranca el próximo 1 de noviembre y concluirá el 8 de marzo, en conmemoración del día de la mujer; este programa tendrá 12 sedes en todo el municipio, además de que serán completamente gratuitos, se busca que las mujeres ecatepenses sólo se preocupen por superarse y empoderarse.



Las sedes, talleres y el proceso de registro, serán publicados a través de las redes sociales de la síndico, Lorena Salas y el costo de los mismos será absorbido por diversas Asociaciones Civiles, así como algunas Fundaciones altruistas.