Lorena vive en la Laguna de chiconautla y la esta pasando muy mal económicamente

Lorena Rodríguez Aguilar



Colonia La Laguna de Chiconautla Ecatepec Méx.



En estos tiempos de contingencia la verdad es que la estamos pasando muy mal económicamente ya que no hay ingresos por falta de trabajo y lo peor es que no sabemos si continuara alargándose mas y mas tiempo y no hemos tenido ningún apoyo de ningún gobierno para poder salir de esta crisis esperando y lea estas letras y nos apoyen con algo ya que estamos muy desesperados por esta situación tan difícil que vivimos esperando de su pronta respuesta me despido buen día ¡