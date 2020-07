Los 10 hábitos problemáticos que tienen las personas infelices

La felicidad puede presentarse de diferentes maneras, por lo que es difícil definirla. La infelicidad, por el contrario, es bastante sencilla de identificar: sabes cuándo la ves y definitivamente sabes cuándo te tiene atrapado en sus garras.



La infelicidad es letal para las personas que te rodean, algo así como el humo de un fumador. El famoso estudio Terman de la Universidad de Standford siguió la vida de sujetos de pruebas por ocho décadas y encontró que rodearse de personas infelices está vinculado con problemas de salud y menor expectativa de vida.



La felicidad tiene poco que ver con las circunstancias de tu existencia. Una investigación de la Universidad de Illinois encontró que las personas que ganan más (por encima de los US$10 millones anuales), son solo un poco más felices que las personas que trabajan para ellos.



Las circunstancias de la vida tienen menor impacto en la felicidad porque hay muchas cosas que están en tu control y son producto de tus hábitos y la manera en la que ves la vida. Psicólogos de la Universidad de California descubrieron que las circunstancias y la genética solo determinan el 50% de la felicidad de una persona. Lo demás depende de ti.



Cuando las personas no están contentas, es más difícil estar a su alrededor, por no decir trabajar con ellos. La infelicidad aleja a las personas, creando un círculo vicioso que impide que alcances todo tu potencial.



La infelicidad puede agarrarte por sorpresa. Mucha de tu felicidad depende de tus hábitos (físicos y de pensamiento) que debes monitorear de cerca para evitar ’caer en el abismo’.



Algunos hábitos te llevan a la infelicidad más que otros. Debes tener cuidado para que no se vuelvan parte de ti.



1. Esperar por el futuro



Vivir diciendo ’Seré feliz cuando…’ es uno de los hábitos de infelicidad más comunes. No importa cómo llegas a ese punto en el porvenir (un aumento, un ascenso, una nueva relación), porque pone demasiado énfasis en las circunstancias. No pases tu tiempo esperando algo que ya sabemos no cambia tu forma de ver la vida. Mejor enfócate en ser feliz en el aquí y ahora porque no hay garantías para el futuro.



2. Gastar mucho tiempo y esfuerzo para comprar ’cosas’



Las personas que viven en extrema pobreza aumentan su felicidad cuando sus ingresos se incrementan, pero la sensación se estabiliza una vez que alcanzan los US$20,000 anuales. Hay océanos de estudios que demuestran que los bienes materiales no dan la felicidad. Cuando te haces del hábito de perseguir cosas, te vuelves infeliz porque una vez que las obtienes, te das cuenta de que sacrificaste cosas realmente valiosas como familia, amigos y hobbies.



3. Estar siempre en casa



Cuando te sientes infeliz, es muy tentador evitar a la gente. Esto puede ser un gran error ya que socializar, aunque no te guste mucho, puede elevar tu hábito. Todos tenemos de esos días en los que solo queremos ponernos la cobija en la cabeza y no hablar con nadie, sin embargo, es importante notar que en el momento que esta práctica se vuelva tendencia, comienzas a afectar tu salud. Reconocer cuándo la infelicidad te está volviendo antisocial te impulsará a hacer un esfuerzo para salir del caparazón.



4. Verte como la eterna víctima



Las personas infelices tienden operar en un estado de ’default’ donde la vida es difícil y fuera de su control. En otras palabras piensan ’Me va a ir mal y no hay nada que pueda hacer para evitarlo’. El problema con esa filosofía es que genera sentimientos de desamparo y las personas que se sienten así, no suelen tratar de mejorar sus circunstancias. Todos tenemos derecho a sentirnos mal de vez en cuando, pero no puedes dejar que un mal día cambie tu forma de ver la vida. No eres la única personas a la que a veces le va mal y tienes el control de tu vida siempre y cuando así lo desees.